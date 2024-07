Aparece suposta filha não reconhecida de Luis Miguel: é venezuelana, mora em Miami e se parece muito com o “sol do México”

A vida amorosa e familiar de Luis Miguel sempre desperta interesse, especialmente quando se supõe que surgiu mais uma filha não reconhecida, que se junta a Michelle Salas. Foi o que afirmou a criadora de conteúdo Jacqueline Martínez, mais conhecida como Chamonic.

A influenciadora até foi mais longe e até deu o nome da jovem. Ela se chamaria Milagros Pabón, é venezuelana e tem 25 anos. Nas redes sociais, afirmam que a semelhança com o cantor é impressionante.

Em meio ao escândalo, a jovem fez algumas publicações nas redes sociais, sem desmentir ou confirmar nada, apenas compartilhando vídeos e fotos em que mostra ser idêntica ao cantor.

A suposta filha não reconhecida da cantora se referiu à polêmica em suas redes Instagram (@milipabone/Instagram)

Numa publicação, ele afirmou “não dei entrevistas e não falei com nenhum jornalista. Eles não têm história”.

No entanto, horas depois, ela compartilhou um vídeo no qual estava ouvindo uma música do cantor em seu carro.

“Não precisa dos seus milhões”

Segundo Chamonic, Milagros não quer ser reconhecida por Luis Miguel e não quer o seu dinheiro, e através das suas redes sociais deixa transparecer que tem uma ótima vida em Miami.

A jovem, que é formada em Comunicação Social, graduada na Venezuela, compartilha em suas redes parte de sua vida e deixa claro que não precisa dos milhões de seu suposto pai.

Milagros assiste a muitos concertos, viaja constantemente, faz passeios em iates, trabalha como modelo e também se dedica ao meio musical, assim como seu suposto pai e seu namorado.

E a jovem é namorada de Mateo, filho de Fanny Lu, que também se dedica à música e mostra que têm uma ótima relação.

Não restam dúvidas de que a jovem é linda e realmente se parece muito com Luis Miguel, seu nariz, olhos e rosto, o que surpreendeu a todos nas redes sociais.

"Wow, ele se parece mais ao Luis Miguel do que o próprio Luis Miguel hahaha", "é que ele tem os olhos dele, não há dúvidas", "parece que ele vive bem, então não precisa do dinheiro dele, não acho que ele esteja fazendo esse escândalo para tirar dinheiro dele", "aquela garota é idêntica, deve ser sua filha", "é que até se parece mais do que Michelle", "Micky comece a reconhecer seus filhos", "nem precisa perguntar, é idêntica", "você é a mesma de ontem, a incondicional hahaha", "Milagros Miguel", "é que quanto mais negam mais se parecem hahaha esta saiu igualzinha", e "Luis Milagros, ela é muito parecida com ele quando era jovem", são alguns dos comentários que são lidos em suas fotos do Instagram, onde ele tem mais de 9 mil seguidores.