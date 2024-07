Carro de Wanessa Camargo pega fogo: ‘Que desespero’

Um forte cheiro de queimado no carro alertou Wanessa Camargo antes mesmo do veículo pegar fogo. A cantora e ex-BBB estava a caminho do SBT, mas precisou parar e chamar ajuda.

O incidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (3) no meio de uma autoestrada. Aos fãs, a famosa disse que não sofreu ferimentos, mas ficou assustada com o episódio.

“Quando a gente começou a sentir cheiro de queimado, eu pedi para parar o carro. Que desespero”, explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo.

Dona Florinda

Ao perceber o perigo, Wanessa saiu do carro e chegou a brincar com seu look: “Olha a situação: eu de Dona Florinda no meio da estrada”, disse ela.

A famosa disse ainda que gritou ao ver o carro pegando fogo: “Eu gritei: ‘para, para’. É muito perigoso e eu fiquei assustada”.

Poderia ser pior

Depois de levar tudo com bom humor, Wanessa Camargo agradeceu e disse que a situação poderia ser muito pior.

“Deus é tão bom que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para a gente parar. Dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como eu ia parar ali? No meio da autoestrada, sem acesso a nenhum lugar para parar o carro”.

A ex-BBB disse que o funcionário que estava com ela no carro foi rápido na hora de controlar o fogo: “Você foi rápido com o extintor e evitou o pior. O que faz um carro pegar fogo? Ele acabou de ir para uma revisão e voltou bom”, lembrou.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Em maio, Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam voltado a namorar. De acordo com o site Extra, os dois fizeram uma reconciliação ‘escondidos’ da família da ex-BBB e estariam projetando construir uma casa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

O local foi escolhido pois foi nesta região que a cantora e o ator se reaproximaram após 20 anos separados. Ele estava morando lá antes de vir para São Paulo ficar mais perto da namorada.