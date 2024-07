A nova revelação sobre JLo e Ben Affleck que indicaria que não há retorno

JLo e Ben Affleck enfrentam momentos difíceis no casamento

JLo e Ben Affleck estariam passando pelo momento mais turbulento de seu relacionamento, pois parece que o casal está considerando se separar dois anos após o casamento. Semana após semana, eles têm deixado detalhes que acendem os alarmes, como viajar separadamente, parar de usar as alianças de casados e até mesmo vender a mansão que compraram após dizerem ‘sim’.

Meios especializados garantem que o divórcio está em andamento, mas nenhum dos dois declarou ou confirmou o assunto. Também foram flagrados pelos paparazzi, que os fotografaram em várias ocasiões com expressão muito séria, frieza em seu comportamento e até discutindo.

A nova pista que indicaria que JLo e Ben Affleck estão REALMENTE separados

Bem, de acordo com People, uma fonte próxima confirma que eles não têm planos para passar o verão juntos, o que reforça a versão de que estão passando por uma forte crise. Na verdade, a diva do Bronx não publica uma foto com seu amado desde 2023.

"O casal está focando em suas vidas separadas" e "não têm planos para passar o verão juntos", afirmou a fonte ao mesmo veículo. Além disso, o protagonista de Batman não acompanhou a famosa na gala do MET semanas atrás, o que foi mais um sinal de alerta.

Como se isso já não fosse preocupante o suficiente para os fãs de JLo e Ben Affleck, também foi revelado que eles colocaram à venda ‘arte e outras peças’ provenientes da mansão que serviu como ninho de amor, mas que está no mercado imobiliário há meses. Esta propriedade custou mais de US$ 60 milhões e supostamente nunca foi do agrado dele.

“Ouvimos que colecionadores e outros compradores interessados estão adquirindo os objetos”, relatou o PageSix, chamando a atenção de todos porque estão se desfazendo das valiosas peças que faziam parte de sua casa.