A infanta Sofía abandonou o look suave e intensificou a sua maquiagem

A infanta Sofía reapareceu depois de tirar férias de seus estudos no País de Gales, e em cada um de seus retornos à Espanha pode-se ver como ela tem deixado para trás a imagem infantil para se tornar toda uma mulher com um estilo herdado de sua mãe.

Aos 17 anos, a filha mais nova do rei Felipe VI e da rainha Letizia está mostrando seus gostos pelo mundo da beleza, ao aparecer com maquiagens mais pronunciadas que realçam sua beleza.

Recentemente, a monarca mais jovem apareceu ao lado de seus pais para acompanhar sua irmã, a princesa Leonor, em sua despedida da Real Academia Geral Militar de Zaragoza, e seu estilo tem encantado.

A nova maquiagem da infanta Sofia

Sofía decidiu deixar para trás o look suave para intensificar sua maquiagem e realçar alguns de seus atributos, mostrando-se com muito mais blush em cor coral, rímel preto e sobrancelhas bem penteadas para cima, como já foi visto em outras ocasiões.

No entanto, a adolescente que está prestes a atingir a maioridade arriscou um pouco mais com seus lábios ao delineá-los com uma cor escura que contrastava com seu batom em rosa fosco.

Para sua nova aparição, Leonor optou por um penteado simples, usando seu longo cabelo meio preso, deixando algumas mechas da parte da frente como uma franja longa e outras formando uma trança.

A infanta vestiu para a ocasião um vestido que já havia usado em 2022 na tradicional recepção dos Prémios Princesa de Astúrias, ao aparecer com o design de riscas marinhas de decote redondo, manga curta e saia assimétrica assinado pela Hugo Boss. A peça é compartilhada com sua irmã, a princesa Leonor e futura rainha de Espanha.

Para dar um toque mais elegante e jovial, ela combinou com umas sapatilhas sem salto pretas da marca galega LMDI Collection.

Assim como sua irmã Leonor, a infanta Sofia começa a se destacar nas tendências do mundo da moda e da maquiagem, influenciando a geração Z, embora ainda tente manter sua essência natural.

As irmãs reais seguiram os passos de sua mãe, que se destacou como uma das mulheres mais aclamadas das diferentes monarquias devido à elegância que costuma manter em cada um de seus compromissos reais.