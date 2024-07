Um ano após o divórcio, o ex-marido de Ricky Martin reaparece com seus filhos e afirmam que ele parece “mais feliz do que antes”

Ricky Martin e Jwan Yosef formaram um dos casais mais destacados do entretenimento, demonstrando que o amor é vivido livremente e sem julgamentos. Eles se casaram em 2017 e desde então formaram uma família com os filhos gêmeos de Martin (nascidos em 2008), e depois deram as boas-vindas juntos a Lucía (2018) e Renn (2019).

Em 2023, após seis anos juntos, Martin anunciou que iria encerrar seu casamento com o artista Yosef. O ex-casal compartilhou um comunicado conjunto no qual afirmaram que seguiriam caminhos separados, mas que “continuariam lutando juntos” para não quebrar a dinâmica familiar saudável que construíram e continuar criando seus filhos com amor e respeito.

"Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade por nossos filhos, honrando o que vivemos como casal todos esses maravilhosos anos. Nosso maior desejo agora é manter uma dinâmica familiar saudável e um relacionamento focado na paz e na amizade para continuar a criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro", lia-se.

Agora que passou um ano, cada um seguiu seu próprio caminho, mostrando que uma separação não é o fim do mundo nem motivo para viver em guerra. O acordo de co-parentalidade ao qual chegaram tem sido o melhor para a família. Alguns até apontaram que Yosef parece "melhor do que nunca".

Jwan Yosef reaparece com seus filhos um ano após o divórcio de Ricky Martin

Apesar do divórcio inesperado, ficou claro que ambos mantiveram um relacionamento baseado no respeito e no carinho, focando na coparentalidade de seus filhos. Enquanto muitos apontam que Martin "se descuidou" e que a separação "fez bem" a Yosef, a realidade é que ambos continuam muito felizes graças aos seus filhos e à cordialidade que mantêm.

Algumas semanas atrás, Ricky Martin foi visto desfrutando do Dia dos Pais com seus filhos, e Jwan não deixou de parabenizá-lo por seu grande trabalho. Agora, é a vez do artista sueco desfrutar de férias com os pequenos Lucía e Renn.

O artista compartilhou fotos do fim de semana em família Instagram (Instagram)

Yosef compartilhou novas fotos com seus filhos, fruto de seu relacionamento com o famoso cantor porto-riquenho. Como raramente, o artista, que reside em Los Angeles, postou em suas histórias do Instagram algumas fotos de sua saída em família para a praia de Venice Beach. Na imagem, ele pode ser visto acompanhado de seu irmão Mattias Yosef-Andersson, sua esposa e seus filhos, juntamente com os filhos de Jwan. “A melhor família”, escreveu.

Mais tarde, Jwan compartilhou uma nova foto em grupo onde se podia ver claramente Lucía e Renn, que seguravam as mãos de seu pai. "A terra do tio Jo-Jo", escreveu o artista, sugerindo que tinha recebido a visita de familiares e aproveitou para levá-los para passear com seus filhos.

Quem é Jwan Yosef?

Jwan Yosef, nascido na Síria e criado na Suécia, é um renomado artista plástico cujas obras foram exibidas internacionalmente. Seu relacionamento com Ricky Martin não apenas chamou a atenção do público por seu caráter midiático, mas também pelo compromisso e amor que ambos demonstraram para com seus filhos.

Ambos são conhecidos pelo seu apoio a causas humanitárias e pelo seu ativismo em defesa dos direitos LGBTQ+. Apesar de estarem sob os holofotes, eles mantiveram uma vida familiar privada tanto quanto possível, compartilhando ocasionalmente momentos especiais nas redes sociais. Embora tenham enfrentado desafios como qualquer casal, incluindo rumores de separação no passado, Ricky Martin e Jwan Yosef demonstraram um forte compromisso e concordaram com uma coparentalidade eficaz para criar seus filhos em um ambiente cheio de amor e respeito.