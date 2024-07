"Os olhos dela brilham", a surpreendente confissão de Shakira sobre Alejandro Sanz pela qual dizem que "o ama"

Shakira e Alejandro Sanz são alguns dos melhores e mais bem-sucedidos cantores que existem, e têm demonstrado que entre eles existe uma grande amizade, embora muitos suspeitem que haja algo mais do que isso.

Os famosos se conheceram em 2005, quando compuseram e cantaram a música La Tortura, que foi um grande sucesso, e depois em 2007 voltaram a colaborar juntos na canção Te lo Agradezco.

Em ambos vídeos, era evidente uma grande química entre eles, mas eles afirmavam que eram apenas amigos. No entanto, nas vezes em que se reuniam para interpretar essas músicas, era perceptível que havia pelo menos atração entre eles, já que o cantor ficava nervoso quando a colombiana dançava.

No entanto, naquela época, a colombiana estava em um relacionamento com Antonio de la Rúa, e depois terminaram, mas começou seu relacionamento com Piqué.

A surpreendente confissão

Agora que Shakira está solteira, muitos dizem que ela deveria dar uma chance a Alejandro Sanz, pois ele é um cavalheiro que sempre a tratou como a rainha que é e merece ser tratada.

Embora não estejam juntos romanticamente, eles mostram ter uma grande amizade, recentemente compartilharam um vídeo em que estavam juntos em um salão de beleza, de mãos dadas enquanto lavavam o cabelo, e agora a famosa surpreendeu com uma confissão.

Durante um vídeo com Lele Pons, a colombiana fez uma surpreendente confissão sobre Alejandro que reavivou os rumores de romance entre eles.

E é que quando a influenciadora perguntou o que ela pensava de Alejandro Sanz, a cantora brilhou os olhos e disse: “Alejandro é o máximo, da última vez que o vi, meu estômago doía de tanto rir, ele me faz rir. Outra vez me perguntaram com qual artista eu iria para uma ilha deserta e eu disse que com Alejandro Sanz, para que ele me cante, dance e me faça rir.

Isso surpreendeu seus fãs, pois quando perguntada sobre Carlos Vives, Shakira imediatamente disse que ele era “seu irmão”, mas não se referiu a Alejandro dessa maneira, levantando suspeitas de que ela gosta do cantor espanhol.

“Assim começaram meu pai e minha mãe, rindo hahaha”, “uau, olha como os olhos dela brilharam, até o rosto mudou quando perguntaram sobre Alejandro”, “ok, se fosse apenas um amigo, ela não iria querer ir com ele para uma ilha deserta”, “aqui há amor de ambas as partes, mesmo que estejam juntos, ele sim te merece”, “é óbvio que ela ama Alejandro, ele a trata bem”, “eu não iria para uma ilha com um amigo, mas com o amor da minha vida, então cuidado aí”, e “é mais do que óbvio que ela gosta dele, dê a si mesma uma chance”, foram algumas das reações nas redes.