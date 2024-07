Coldplay lançou um novo teaser de seu álbum ‘Moon Music’

Após sua bem-sucedida apresentação no festival de Glastonbury 2024, onde dividiram o palco com o ator norte-americano, Michael J. Fox, Coldplay lançou o vídeo ‘Feelslikeimfallinginlove’, que faz parte de uma prévia de seu próximo álbum de estúdio, “Moon Music”.

O novo material audiovisual é dirigido por Ben Mor, conhecido por dirigir também o videoclipe de Beyoncé, "Hymn For The Weekend". Em um formato em preto e branco, a atriz principal do vídeo musical é a escritora e narradora Natasha Ofili (The Politician).

Linguagem de sinais

A interpretação se destaca por incluir a linguagem de sinais americana, como pode ser visto nas imagens em que também aparecem os membros surdos da seção de Língua de Sinais Venezuelana (LSV) do Coro de Mãos Brancas do El Sistema Venezuela, um conjunto de artes cênicas que conta com o apoio da fundação do maestro Gustavo Dudamel.

O aguardado trabalho do Coldplay é produzido por Max Martin, conhecido por seu trabalho com Taylor Swift, The Weeknd e Katy Perry. De acordo com o que foi publicado pela NME, Moon Music estará disponível em um número limitado de edições assinadas à mão. Também será compartilhado em formatos físicos ecológicos, incluindo um vinil feito com garrafas de plástico recicladas e um CD feito com 90% de policarbonato reciclado.

“Feelslikeimfallinginlove” incorpora sons eletrônicos, com um ritmo constante, e onde se destaca a emotiva voz de Chris Martin. “Sei que isso poderia me machucar muito, sei que isso poderia me fazer sentir. Mas simplesmente não consigo parar. Deixo cair minhas defesas”, canta em uma parte da música que muitos especialistas já prevêem que será um verdadeiro sucesso musical e uma das mais ouvidas em 2024.