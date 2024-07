Andressa Urach grava conteúdo com ator pornô e diz que ‘marido liberou’

Andressa Urach continua investindo em sua carreira como criadora de conteúdo adulto e fez um post nas redes sociais avisando que o namorando Lucas Ferraz liberou uma gravação com o ator pornô Ton Fernandes.

Na foto que foi publicada junto com o anúncio, Andressa aparece com uma camiseta amarela escrito “Direita B” e Ton com um look vermelho com a frase “Esquerda L”, fazendo piada com a divisão política do povo brasileiro.

Namorando há 5 meses com Lucas Ferraz, a influencer questionou ainda: “Quem ferrou quem? A direita ou a esquerda?”.

Na legenda, Andressa também afirmou que Lucas a liberou para gravar com Ton, chamando o amado de “marido”: “Meu marido me liberou para gravar com esse gato”.

Vale lembrar que Lucas também produz conteúdo 18+ e, em algumas entrevistas, os dois deixaram claro que a relação é aberta e que eles podem continuar gravando vídeos explícitos com outros influenciadores durante o romance, contanto que isso seja conversado antes.

Fim do romance?

Recentemente, os fãs notaram que o casal não estava mais publicando fotos juntos nas redes sociais e começaram a questionar Lucas se está tudo bem na relação. Como resposta, ele afirmou que os dois estão se preservando dos comentários maldosos.

“A gente só decidiu parar de postar, porque já estava dando muita gente com olho gordo, jogando energia ruim”, disse ele. “Mas não é porque não estamos postando fotos juntos que não estamos juntos. Estamos muito bem, só eu e ela, sem a intervenção dos outros”.

Morando juntos

O influenciador também garantiu que nada mudou entre eles, afirmando que continua morando na mesma casa que a modelo.

Ele também disse que não é fácil lidar com a fama que ganhou por namorar com a ex-participante do reality A Fazenda.

“Só quis ficar um pouco fora das redes sociais, acho que chega uma hora que a cabeça implode, e eu nunca quis essa parte de fama, estou tendo que lidar com ela”.