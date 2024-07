Zac Efron surpreendeu os fãs de High School Musical ao confessar um segredo da coreografia mais famosa da saga juvenil

Zac Efron, conhecido por seu papel em High School Musical, revelou recentemente um detalhe inesperado sobre um dos momentos mais icônicos da franquia.

Durante uma entrevista com a atriz Joey King para Still Watching Netflix, Efron compartilhou que a famosa sequência da música "Bet On It" em High School Musical 2 foi completamente improvisada.

O ator explicou que durante as filmagens da cena, o diretor Kenny Ortega disse-lhes que não tinham uma ideia clara de como a coreografia da música deveria ser.

Nesse momento, estando em um campo de golfe, Zac Efron propôs improvisar a sequência. Segundo suas palavras, gravaram toda a música em aproximadamente três horas, criando movimentos que foram lembrados e "memeados" por seu estilo chamativo e campy.

Além disso, o ator também revelou que acreditava ter inventado o movimento de "body roll" que se destaca na sequência da música, no entanto, mais tarde descobriu-se que Zachary não foi o inventor.

Coreografia de ‘Bet On It’

Para muitos fãs, "Bet On It" não só se tornou uma das partes mais memoráveis de High School Musical, mas também marcou a estreia de Efron em um número musical solo dentro da franquia.

Embora na primeira filme sua voz tenha sido dublada por Drew Seely, nas sequências Zac conseguiu mostrar suas habilidades vocais, ganhando ainda mais admiração de seus fãs.

Durante uma entrevista à E! mencionou: "Sinceramente, acho que eles ficaram surpresos com a magnitude que alcançou. Provavelmente, esperavam que tivesse sucesso, mas não tanto quanto teve."

“Talvez naquele momento se perguntaram: ‘Temos um ator e um cantor, o que fazemos, o que dizemos? Acho que a história por um tempo foi que nossas vozes se misturavam. Vamos chamá-lo assim: Eu cantei no primeiro filme, Zac cantou no segundo e no terceiro.”