“Exagerado...”: as demonstrações de amor excêntricas de Bad Bunny a Kendall Jenner

Nas redes sociais, nunca esquecem o escândalo que aconteceu quando Bad Bunny atirou o celular de uma fã que queria tirar uma foto com ele. Um incidente tão polêmico que deixou uma marca no artista por sua reação violenta. Muitas luas se passaram e agora Benito Antonio Martínez Ocasio mostrou que, apaixonado, é capaz de ter gestos que fazem suspirar, mesmo que sejam extremamente excêntricos.

Acontece que o cantor porto-riquenho reatou seu amor com a empresária Kendall Jenner e, para demonstrar tudo o que sente por essa bela mulher, o homem se deu ao luxo de reservar o Museu do Louvre para um encontro romântico.

Tudo estava indo muito bem para que o artista se destacasse com uma das irmãs do clã Kardashian, mas a polêmica surgiu porque afetaram mais de 30 mil turistas que planejam suas férias e que, entre seus atrativos, está visitar o Louvre.

O museu estava fechado apenas para que Kendall e Benito pudessem dar livre curso ao seu amor.

O preço que Bad Bunny e Kendall Jenner tiveram que pagar para ter o Museu do Louvre só para eles não foi revelado, mas a imprensa francesa relatou que afetaram pelo menos 30 mil pessoas que visitam o museu diariamente, pois o local foi reservado apenas para os dois.

Outros meios afirmam que a visita exclusiva de Bad Bunny e Kendall Jenner foi à meia-noite.

Kendall descalça e sozinha diante das obras do Louvre

Depois de ser revelado que Bad Bunny e Kendall Jenner estiveram visitando Paris e reservaram o Museu do Louvre só para eles, a modelo confirmou isso ao postar em suas redes sociais algumas fotos em que ela pode ser vista diante das obras expostas no Louvre, sozinha e até descalça.

E embora Bad Bunny não apareça em nenhuma das imagens de Kendall, foi confirmado que ele estava ao lado de Kendall Jenner no Museu do Louvre, conforme relatado pelo SDP Noticias.

Alguns dos comentários que Kendall recebeu em sua conta do Instagram foram: “Mamãe, tudo muito bonito, mas também poste fotos com Benito, por favor”, “De alguma forma, isso parece errado... Por que você teria esse privilégio? Por que as pessoas admirariam esse privilégio? Por que compartilhariam isso com orgulho?”, “Você sabe o quão poderosa é essa mulher quando pode ter todo o Louvre só para ela no meio da noite”, “Dizem que se rumores que o Bad Bunny alugou este museu para um encontro, 😍 não espere menos”.

Além disso, o casal foi visto junto durante a Semana de Moda em Paris e jantando juntos na cidade francesa.