Cozinheiro de Arthur Aguiar não se revolta com fala polêmica de Sophia

Cleitom Martins, o cozinheiro que trabalha na casa do ex-BBB Arthur Aguiar, falou sobre a polêmica envolvendo um comentário feito pela filha do ator com Maíra Cardi, Sophia, onde ela afirmou que o funcionário tinha um celular de “pobre”.

ANÚNCIO

No vídeo postado nos stories do Instagram, o chef defendeu a filha do ator, que tem apenas cinco anos, e explicou a fala polêmica, afirmando que não se incomodou com o comentário de Sophia.

“Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso, que é sempre o mal do outro, os defeitos do outro, a queda do outro, é sempre sobre sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?”.

Sobre a fofoca, o chef que trabalha na casa de Arthur Aguiar disse que sabe qual a sua relação com a filha do ator. Segundo ele, as pessoas “se doeram”.

“Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, mas com muito respeito”.

O que Arthur Aguiar disse

Cleitom Martins lembrou que o ex-BBB falou sobre a atitude da filha. Num vídeo, o famoso explicou que chamou a atenção da pequena, mas que ela é uma criança.

“O Arthur se pronunciou mais cedo sobre o assunto, porque incomoda, né? As pessoas julgam todo mundo o tempo inteiro e aí lá nos Stories dele façam minhas as palavras dele”, disse o chef.

ANÚNCIO

A polêmica de Sophia

Viralizou na web um vídeo em que Sophia diz que o celular do cozinheiro da família, Cleitom Martins, é de “pobre”, e o ator pediu desculpas pela fala da garota.

Mas, logo depois, Arthur e sua ex-mulher Maira Cardi começaram a trocar farpas na internet sobre a criação da filha, que fica um tempo na casa da mãe e outro no pai.