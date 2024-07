Amizade abalada: O clima azedou após conversa de Deolane e Fiuk vazar

A amizade de Deolane Bezerra e Fiuk parece estremecida após a declaração do ex-BBB sobre o possível namoro com a ex-peoa de A Fazenda 14, que deixou no ar se eles realmente formam um casal.

Na conversa, a advogada diz que não é uma menina, mas uma mulher e questiona o amigo se ela fez algo que o chateou para ele piorar os boatos sobre o romance inexistente, segundo ela

“Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo?”, questionou a influencer.

Deolane disse que não estava entendendo mais nada e que sempre foi muito carinhosa com o filho de Fábio Jr.

Fiuk respondeu, em meio aos boatos de flertes, que foi generoso e tranquilo ao publicar o vídeo no Instagram. O famoso ainda revelou que “desencanou” da polêmica.

“Não sei o que você pensa, não sei qual é a sua vibe e tal. Tenho um carinho por você, que se você imaginasse”, disse Fiuk num áudio vazado.

A ex-peoa de ‘A Fazenda 14′ respondeu que Fiuk não foi generoso, apenas começou a falar nos seus stories e que não gostou da “biscoitagem”.

O irmão de Cleo Pires respondeu, então, que é difícil ficar levando raquetada e que foi generoso com Deolane, mas também que faria um vídeo explicando que nada rola entre os dois, apenas amizade.

“Faço um vídeo de novo dizendo que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando e é isso aí”, respondeu o cantor.

Deolane Bezerra não deu muita conversa depois da resposta de Fiuk, mas revelou que a polêmica envolvendo o suposto namoro deles não acabe com a amizade construída.

“Se te magoei com algo, me desculpa. Deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada e não fui marrenta. Em todas as entrevistas, eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você”.