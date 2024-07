Antes de viral em vídeo de sexo com detento, brasileira carcereira presa em Londres participou de reality; saiba mais sobre ela

Não é a primeira vez que Linda de Sousa Abreu ganha fama por ‘atos libidinosos’. Após ser detida em Londres, Inglaterra, por viralizar em vídeo que pratica sexo com detentos, a criadora de conteúdos para o OnlyFans de 31 anos, as redes sociais supostamente descobriram outros conteúdos polêmicos da modelo brasileira.

Reality show sobre ménage

A mulher, que de acordo com o site ‘Splash’, com informações do ‘MailOnline’, seria uma modelo casada com o lutador de MMA Nathan Richardson, de 29 anos, já participou de um documentário sobre ménage.

Intitulado ‘Open House: The Great Sex Experiment’, o reality show de 2023 mostrava a vida de casais que gostavam de experimentar a não monogamia. O programa acompanhou 15 pessoas e foi um grande sucesso.

“Swinger inveterada”

Ainda de acordo com o site britânico, sua irmã Andreina teria confirmado que a modelo é adepta ao ‘swing’. “Ela é uma swinger. Ela estava em um programa do Channel Four chamado Open House. Eu nunca vi o programa. Não é o tipo de coisa que eu assistiria com minha irmãzinha”, teria dito a irmã da modelo.

Conteúdo no OnlyFans

Nas plataformas de conteúdo adulto, a mulher se intitulava como ‘La Madre’ e ‘Linda da sala de jogos’. Ela e o marido cobravam US$ 10 mensais, cerca de R$ 55 na cotação atual, na assinatura que dava acesso aos vídeos e fotos íntimas do casal.

As contas de Linda foram excluídas das redes sociais após o vazamento do seu nome como o da suposta agente penitenciária.

Linda de Sousa foi detida por má conduta

Após o vazamento do vídeo íntimo, Linda de Sousa, que trabalhava como agente carcerária no presídio de HMP Wandsworth, em Londres, foi presa acusada de má conduta em cargos públicos e permanece sob custódia, segundo a imprensa local. Nas imagens que viralizou na internet a mulher supostamente aparece com um uniforme de agente penitenciária praticando sexo com um detento preso no local.

Após o ocorrido, ela teria pedido demissão.