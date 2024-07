A série coreana mais impactante da Netflix: vai te abalar completamente

Nos últimos anos, as séries e filmes coreanos têm ganhado muito destaque na plataforma da Netflix. Suas tramas originais conquistaram os espectadores e cada lançamento acaba no Top 10 dos mais assistidos. Há um dorama na lista que você deve se preparar para assistir neste fim de semana. Trata-se de ‘A Lição’, com a combinação perfeita de drama, vingança e vilões.

Esta série coreana segue a vida de uma jovem estudante que foi cruelmente torturada por seus colegas de classe, que a humilharam, roubaram seu dinheiro, a queimaram deixando cicatrizes e a assediaram até que ela decidiu fugir.

Anos depois, a protagonista decide se vingar e destruir a vida perfeita de seus inimigos. Fazendo-se passar por uma professora, ela orquestrará uma série de situações para colocá-los uns contra os outros e revelar todos os seus segredos sujos, contando com a ajuda de um jovem médico que também guarda seus próprios traumas, conforme relatado pelo site El Heraldo.

O abuso e o bullying são uma história real

‘A Lição’ é dirigida por Gil Ho Ahn e baseada em um caso real de ‘bullying’ que chamou a atenção na Coreia há cerca de 17 anos.

Em maio de 2006, em Cheongju (uma cidade ao sul de Seul, Coreia do Sul), uma jovem de 15 anos foi extorquida por seus colegas de classe por quase um mês.

Cada vez que ela não conseguia cumprir os requisitos, os seus agressores batiam nela com um taco de beisebol, chutavam e a espancavam fisicamente.

O mais grave foi quando queimaram os braços da mulher com um modelador de cabelo a cada dois dias para ‘verificar a temperatura’ do aparelho.

Essa última intimidação foi justamente refletida no primeiro capítulo de ‘A Lição’.

"A vítima afirmou ao meio de comunicação coreano Newsis: 'Até arrancavam as crostas sem cicatrizar como um 'ritual de castigo'.'"

De acordo com o Comércio do Peru, a assediadora foi sentenciada à liberdade condicional pelo dano causado à menor de idade.