Céline Dion vai a concerto com filhos gêmeos e reaparece após a estreia de seu documentário

A lendária cantora Céline Dion, de 56 anos, fez uma rara aparição pública em meio ao seu diagnóstico de síndrome da pessoa rígida para assistir ao concerto do violoncelista croata Hauser no Encore Theater do Wynn Las Vegas no sábado, 22 de junho, ao lado de seus filhos Nelson e Eddy, de 13 anos.

ANÚNCIO

Hauser refletiu sobre seu encontro com Dion em um vídeo compartilhado no Instagram e X (anteriormente conhecido como Twitter) na terça-feira, 25 de junho. O vídeo começou com uma vista de Dion dizendo ao músico: "Na verdade, sou uma grande fã".

Depois de Hauser responder: "Sou sua maior fã", Dion brinca: "Não. Vamos brigar. Sou a maior fã". Os dois então se abraçam. O clipe também mostra Dion entrando no concerto e Hauser tocando seu clássico amado, "My Heart Will Go On". "Quero dedicar esta performance à minha cantora favorita de todos os tempos. E ela está aqui, acreditem ou não, Céline Dion", Hauser é ouvido dizendo ao público.

Em outra publicação, Hauser compartilhou que conhecer Dion era algo que ele havia esperado por “muito tempo”. “Obrigado @celinedion por vir ao meu show em Las Vegas com sua família, foi uma honra”, ele adicionou. A aparição de Dion no concerto ocorre poucos dias depois de ela ter retornado ao tapete vermelho com seu filho mais velho, René-Charles Angélil, para a estreia de seu documentário, ‘I Am: Celine Dion’, na cidade de Nova York.

“Obrigado, René-Charles. Obrigado, Nelson. Obrigado, Eddy. Muito obrigado”, disse. “E obrigado a vocês, meus fãs, sua presença em minha jornada tem sido um presente além das palavras. Seu amor e apoio intermináveis em todos os problemas me trouxeram a este momento”.