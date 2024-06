Agenda cultural: Fábio Rabin reflete sobre 40 anos de vida em peça

O humorista Fábio Rabin volta para cidade de São Paulo com a peça solo ‘Ladeira Abaixo’, onde ele fala dos dilemas de uma pessoa com 40 anos e a montanha-russa do casamento.

Com muito humor, o ator expõe desde alguns perrengues em viagens internacionais até um encontro inusitado com os atores do clássico ‘De Volta Pro Futuro’.

A busca em alto mar por uma baleia também faz parte das histórias contadas pelo humorista, que se pergunta se todas essas experiências serão suficientes para conquistar o perdão de sua esposa.

Um homem de 40 anos

Na peça, Fábio Rabin compartilha suas reflexões sobre ter 40 anos, explorando as mudanças de gostos, o surgimento de novas prioridades, além de questões corporais, como o surgimento de novas dores, pelos, rugas, unhas podres e até flatulências.

Tudo isso com muita leveza e o olhar sincero do comediante.

Onde assistir ‘Ladeira Abaixo’

A peça fica em cartaz nos dias 20 e 21 de julho, no Teatro das Artes (Av. Rebouças, 3970, em Pinheiros). As apresentações de sábado começam às 20 horas e de domingo às 19 horas e a classificação indicativa é de 16 anos.

Os ingressos para os dois dias de apresentação podem ser comprados no site.

Fábio Rabin no Amazon Prime Video

Em 2024, Fábio Rabin levou o seu show Tá Embaçado para o catálogo do Amazon Prime Video. A novidade chegou a ser compartilhada no Instagram pelo humorista que se mostrou entusiasmado com o trabalho.

Essa foi a primeira vez que um show do comediante foi parar numa plataforma de streaming.

No show, ele faz um típico brasileiro de classe média que tenta manter o casamento ao mesmo tempo em que se submete à pressão de se comportar em novos círculos sociais, além de criar uma filha que se encontra na fase de buscar respostas para tudo.