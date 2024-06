A minissérie coreana da Netflix: uma história de amor ardente

As séries e filmes coreanos têm visto um aumento de espectadores na plataforma da Netflix que definitivamente os levou a ter um extenso catálogo de títulos de sucesso. Do gênero romântico, há uma produção que promete e se chama ‘Apesar de Tudo, Amor’, um drama que busca representar um relacionamento hiper-realista.

Em sua estreia em 2021, causou alvoroço por apresentar uma característica particular: tratava-se de um relacionamento mais apaixonado e com cenas muito mais intensas do que o habitual.

A série é baseada em um webtoon ‘I Know But”'escrito por Jung Seo e que começa originalmente com uma pergunta: “O que acontece quando uma garota que não acredita no amor, mas quer ter um encontro, conhece um jovem que gosta de flertar sem compromisso?”

Depois da ruptura, nasce o amor

A história segue Na-bi, uma estudante de arte que, após passar por um terrível término devido a várias infidelidades, conhece um misterioso rapaz do qual acaba se apaixonando. O problema? Ele não parece tão entusiasmado com a ideia.

Mas há alguém que, de repente, começa a ocupar demais seus pensamentos: Park Jae-Eon (Song Kang), o novo estudante de sua faculdade que, sem nem mesmo saber seu nome, ela conheceu em um bar no mesmo dia de seu rompimento amoroso.

Um encontro que, como ela afirmou naquele momento, fez sua inquietação desaparecer e compartilhar com aquele estranho o motivo de se chamar Na-Bi, que significa borboleta em coreano, coincidentemente o mesmo animal que o rapaz tem tatuado atrás do pescoço.

A série conta com a destacada atuação de dois reconhecidos atores sul-coreanos: Song Kang, conhecido por seu papel em dramas de sucesso como ‘Love Alarm’ e ‘Sweet Home’, assim como em numerosas outras produções; e Ha So-hee, conhecida por seu papel principal em ‘My Name’ e também por sua participação como interesse amoroso de Jungkook do BTS no videoclipe ‘Seven’.