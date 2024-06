Os inovadores looks de Hailey Bieber grávida

No início de maio, Hailey e Justin Bieber anunciaram que estão esperando o primeiro filho, compartilhando a notícia através de uma doce sessão de fotos em que ela posava com um vestido de noiva boho da Saint Laurent.

Hailey Bieber tem sido vista muito sexy exibindo sua barriguinha

Desde então, temos visto Hailey com camisetas justas ou coletes abertos, orgulhosa de sua barriguinha em crescimento.

Neste fim de semana, durante alguns dias em Nova York, a modelo impressionou com seus looks de gravidez muito contemporâneos e à frente do seu tempo, sendo comparada com famosas como Rihanna ou Cazzu, que se destacaram por seu estilo nos 9 meses de gestação.

Looks da Hailey Bieber em NY

No sábado, Bieber exibiu sua gravidez de sete meses em Manhattan com um macacão sensual de renda preta transparente da Alessandra Rich, que combinou com uma gabardine de couro oversized e saltos altos. Não faltaram óculos escuros e uma bolsa também preta. Por outro lado, vimos um Justin muito mais esportivo.

No domingo, a futura mamãe usou um vestido de cetim em marfim, com corte assimétrico que deixava suas pernas tonificadas à mostra, da designer Phoebe Philo, com sapatos originais combinando com bico quadrado.

No mesmo dia, para comparecer à inauguração de uma loja temporária de sua marca de beleza Rhode na Big Apple, ela passeou com um vestido justo de cor camelo com decote em V e um blazer oversized.

Renovação dos votos do casal

Vamos lembrar que o casal renovou seus votos no Havaí no início deste ano antes de anunciar a gravidez de Hailey.

Também fizeram uma aparição no pop-up de Rhode em Soho, onde a modelo promove seu último lançamento: blush em seis tons vibrantes e capas coloridas para combinar.