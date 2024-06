O emocionante filme que é um sucesso na Netflix e surpreende

O gigante do N vermelho, Netflix, adicionou ao seu catálogo vários filmes com mais de 20 anos que foram sucesso e ganharam uma nova vida quando chegaram ao streaming. O melhor exemplo é o filme ‘Beijos que Matam’, onde o protagonista é o renomado ator Morgan Freeman e se posicionou no Top 10 dos mais assistidos.

ANÚNCIO

Esta produção do gênero suspense foi lançada há 27 anos (1997) e é baseada no romance de James Patterson chamado ‘Kiss The Girls’. Foi dirigido por Gary Fleder e contou com um roteiro de David Klass, que adaptou essa história para o cinema a partir da obra de Patterson.

‘Beijos que matam’ segue a história de Alex Cross, um detetive que investiga o desaparecimento de sua sobrinha, que está sendo mantida pelo famoso assassino em série que se autodenomina O Casanova.

O policial une todas as histórias de desaparecimento com a ajuda da doutora Kate McTiernan, que também sofreu os abusos desse psicopata, mas conseguiu escapar a tempo.

Alex Cross começará a perceber que O Casanova não pretende matar suas vítimas, mas sim colecioná-las.

A crítica destaca as atuações

O filme é estrelado por Morgan Freeman e Ashley Judd, mas eles são acompanhados por Cary Elwes, Brian Cox e Jeremy Piven, entre outros destacados atores de Hollywood.

Quando foi lançado nos cinemas em 1997, teve um bom desempenho de bilheteria, pois seu orçamento foi de US$27 milhões, arrecadando pouco mais de US$60, e apesar de ter recebido críticas mistas em geral, foi bem recebido pelo público.

ANÚNCIO

Atualmente, o portal Filmaffinity classificou com uma nota de 6,1 pelas atuações destacadas e enredo que manteve o espectador envolvido até o final.

“Cheia de personagens inteligentes e capazes e crimes tão bizarros que dão ao filme um ponto suspeitosamente escabroso, este elegante suspense é prejudicado por um vilão muito óbvio”, apontou a Variety.