Ela é a bela sobrinha de Shakira que chamou a atenção de todos em um maiô

Isabella Mebarak surpreendeu seus milhares de seguidores com algumas fotos muito provocativas no mar

Shakira, conhecida como a ‘Rainha do Pop Latino’, deixou uma marca indelével na música e nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo. Com uma carreira repleta de sucessos e prêmios, a artista colombiana continua sendo um ícone global. No entanto, desta vez, não é Shakira quem está no centro das atenções, mas sim sua sobrinha, Isabella Mebarak.

Isabella Mebarak chamou a atenção ao compartilhar algumas fotos deslumbrantes nas redes sociais. A jovem artista plástica de 24 anos, filha de ‘Tonino’ Mebarak, um dos oito irmãos de Shakira, postou algumas imagens de um iate em que exibia um atraente maiô estampado. Seus milhares de seguidores no Instagram ficaram fascinados por suas impressionantes curvas e elegante postura.

Shakira, além de seu talento musical, é conhecida por seu estreito relacionamento com sua família, especialmente com seu pai, William Mebarak, que foi hospitalizado às pressas em Barranquilla, mas felizmente já recebeu alta. A família Mebarak é numerosa e muito unida, com vários de seus membros dedicados à arte e entretenimento. Isabella, em particular, seguiu os passos artísticos de sua famosa tia, mas no campo das artes plásticas.

Nas fotos compartilhadas, Isabella Mebarak mostrou sua figura escultural e evidenciou a beleza que herdou de sua tia Shakira. Com um pequeno maiô que realçava suas curvas, Isabella não apenas mostrou ser uma talentosa artista, mas também uma jovem confiante e com uma presença deslumbrante.

Esta não é a primeira vez que Isabella chama a atenção nas redes sociais. A jovem compartilhou anteriormente outras imagens em que posa com biquínis pequenos e poses sensuais, deixando claro que não tem medo de se mostrar como é. Suas postagens receberam milhares de curtidas e comentários elogiosos, reafirmando sua crescente popularidade.