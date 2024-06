A transformação de Angelina Jolie para o seu novo filme

As imagens captadas pelos fotógrafos mostram Jolie adotando com grande precisão o estilo

Angelina Jolie teve que se transformar novamente para um projeto cinematográfico e as imagens da nova “aparência” da atriz já se tornaram virais nas redes devido à surpreendente mudança física.

As imagens captadas pelos fotógrafos mostram Jolie, de 48 anos, adotando com grande precisão o estilo e os gestos característicos do personagem que estará interpretando em seu próximo filme, 'Maria'.

Como é Angelina Jolie para ‘Maria’, o novo filme que a atriz está preparando?

Jolie está se preparando para interpretar Maria Callas em seu novo filme, chamado ‘Maria’, que está atualmente em produção em Paris.

Nas fotografias divulgadas nas redes sociais, pode-se ver Jolie em várias localizações da capital francesa, usando elementos distintivos do guarda-roupa de Callas como suéteres de malha, óculos redondos e casacos luxuosos. Os fãs não demoraram a comentar que ela está "irreconhecível", destacando sua capacidade de encarnar fielmente a diva da ópera.

Este novo projeto cinematográfico, dirigido por Pablo Larraín, pretende explorar a vida turbulenta de Maria Callas durante a década de 1970, refletindo a moda glamourosa de Paris naquela época através do guarda-roupa de Jolie. A atriz também foi vista com cabelo grisalho, provavelmente uma peruca, o que adiciona ainda mais autenticidade à sua representação de Callas nos últimos anos de sua vida.

Nas redes sociais, especialmente no X (anteriormente Twitter), as reações dos fãs às primeiras imagens de Jolie como Callas têm sido extremamente positivas. Comentários como "Angelina Jolie como Maria Callas é uma combinação perfeita. Mal posso esperar para ver sua atuação!" e "Seu próximo Oscar está a caminho" refletem o entusiasmo e as altas expectativas do público.

“Vou levar muito a sério a responsabilidade da vida e do legado de Maria. Darei o meu melhor para estar à altura do desafio”, afirmou Jolie nas fases iniciais deste projeto, elogiando também o diretor Pablo Larraín e o roteirista Steven Knight.