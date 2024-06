Rob Kardashian surpreende ao aparecer na festa de aniversário de Khloé

Rob Kardashian fez uma rara aparição na festa de aniversário de sua irmã Khloé Kardashian, que comemorou seu 40º aniversário com um jantar íntimo. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Khloé mostrou um vislumbre de sua celebração na quarta-feira à noite. No vídeo, era possível ver Rob, sentado na cabeceira da mesa, encorajando sua irmã enquanto sua amiga Malika Haqq estava ao seu lado.

"Profundamente agradecida por cada momento", escreveu Khloé no vídeo do Instagram. "Te amo! Estou tão animada e grata por esta nova década e por tudo o que está reservado!!" Rob comentou no vídeo do Instagram dizendo, "Feliz aniversário, scooby boobie."

Khloé Kardashian comemorou seu aniversário com toda a sua família e amigos

Khloé também recebeu o carinho de aniversário da filha de Rob, Dream, que ela compartilha com sua ex Blac Chyna (nascida Angela White). A menina de 7 anos exibiu orgulhosamente um pôster feito para a fundadora da "Good American" com as palavras "Você é a melhor" e "Eu te amo Koko" escritas sob várias fotos dela e de sua tia.

Esta é a segunda vez nas últimas semanas que o normalmente reservado Rob fez uma aparição surpresa Instagram (Agencias)

Esta é a segunda vez nas últimas semanas que o normalmente reservado Rob fez uma aparição surpresa na vida muito pública das Kardashians. Recentemente ele apareceu em um episódio de junho de "The Kardashians", quando Haqq, de 41 anos, que já tem um filho, Ace, de 4 anos, com o rapper OT Genasis, expressou o desejo de ter outro bebê. Khloé sugeriu que Haqq pedisse esperma a Rob, já que "eles já tinham dormido juntos". "Estou com Malika e tenho uma pergunta séria", disse a mãe de dois depois de ligar para Rob. "Malika quer ter outro filho e estava pensando em ir a um banco de esperma", continuou Khloé. "Mas eu disse a ela, por que não conseguir isso de você?"

Embora Rob não tenha feito uma aparição física no programa, sua voz pôde ser ouvida dizendo: “Não aguento mais.” “Não aguento mais,” repetiu. “O que você não entende?” A aparição de Rob na festa de Khloé e no episódio do programa tem sido notável, já que ele tem mantido um perfil baixo em comparação com suas irmãs, que estão constantemente sob os holofotes. Sua presença nessas ocasiões especiais nos lembra da forte união familiar que ele mantém com suas irmãs, apesar de sua preferência pela privacidade. A celebração do aniversário de Khloé foi um momento especial que reuniu a família Kardashian e permitiu aos fãs ver Rob em um contexto alegre e familiar.