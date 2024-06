Quem é o homem com quem Selena Gomez foi fotografada de mãos dadas

A nova aparição de Selena Gomez tem causado comentários por dois aspectos: o visual da cantora e aparecer de mãos dadas com outro homem que não é seu namorado, Benny Blanco. Desde que o casal confirmou seu relacionamento no final do ano passado, suas demonstrações públicas de amor têm crescido e ele até mencionou que o próximo passo é aumentar a família.

"Ele tem sido a melhor coisa que me aconteceu. Fim. Ele tem sido melhor do que qualquer pessoa com quem estive. Estou em terapia desde os 18 anos, sei que é o melhor para mim, e vou lutar até ter o que mereço", expressou a própria artista em suas redes sociais para defender seu relacionamento dos críticos.

Selena Gomez (Instagram)

“É como, já sabe, ‘este é o meu novo single, esta é a minha nova linha de maquiagem’. Selena Gomez é uma desesperada: lançou uma linha de maquiagem, um programa de culinária e mais músicas apenas para adquirir mais fama”, criticou ele em 2020 de acordo com a RPP, o que foi o suficiente para ganhar o ódio dos fãs, que resgataram essas declarações quando ela anunciou o amor.

Quem é o homem com quem Selena Gomez foi vista de mãos dadas?

No entanto, a última saída em que Selena Gomez foi vista não teve a ver com Benny Blanco, mas sim com seu avô, que a acompanhou carinhosamente para sua participação no programa "Jimmy Kimmel Live", relatou o Just Jared.

Nas postais, vemos a protagonista de ‘Only Murders in the Building’ usando um vestido preto de comprimento midi e justo ao corpo, composto por botões e mangas compridas que lhe conferem um ar bastante clássico e sofisticado.

Além disso, ele está sorrindo e aproveitando o momento, enquanto seu avô caminha ao seu lado, cumprimentando os fãs e paparazzi presentes.