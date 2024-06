Naldo Benny com o nome sujo? Entenda a dívida de quase R$ 240 mil

Quem acompanha Naldo Benny se impressiona com os carros de luxo e as roupas de grife usadas pelo funkeiro. Mas, segundo o site Extra, o famoso possui uma dívida de quase R$ 240 mil, envolvendo algumas ações judiciais.

Segundo a nota, o marido de Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, tem uma pendência de R$ 164.899, desde 2019, referente a duas ações judiciais em seu nome.

O mesmo acontece na Justiça do Trabalho, onde Naldo deve cerca de R$ 59.366, segundo o site. O famoso marido de Ellen Cardoso também conta com mais dois protestos no valor de R$ 7.329 e R$ 3.917 em seu nome.

Vale lembrar que da mesma forma que Naldo Benny, em 2024, Ana Hickmann e Alexandre Correa também tiveram suas dívidas milionárias expostas durante a caótica separação, sendo uma delas o pagamento da mensalidade do pequeno Alexandre, filho do ex-casal.

Os carros luxuosos de Naldo Benny

O intérprete do hit ‘Amor de Chocolate’ circula nas redes sociais e pelas ruas e avenidas do Rio de Janeiro com diferentes carros de luxo.

Na garagem, o funkeiro guarda uma Lamborghini Huracán que custa cerca de R$ 4,5 milhões e uma Porsche Boxster amarela, avaliada em R$ 360 mil, e um Hillux com seu nome.

Naldo e seu closet cheio de roupas de grife

Os looks de Naldo Benny também chamam a atenção dos seus seguidores. Na web e nos shows pelo Brasil, o funkeiro famoso aparece sempre com roupas e acessórios de marca que valem muito dinheiro, como um look Louis Vuitton que custa R$ 31 mil, um relógio rolex, que custa cerca de R$ 250 mil e um tênis de quase R$ 600.