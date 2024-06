“Você é feio, mas engraçado”; Neymar brinca com amigo Vinícius Júnior, candidato à Bola de Ouro

O jogador de futebol brasileiro Neymar Jr., visitou a concentração da Seleção Brasileira, onde foi recebido com grande entusiasmo e passou um bom tempo com vários de seus companheiros, incluindo Vinicius Jr., a quem considera o jogador mais feio com quem já jogou, embora de forma claramente humorística e sem má intenção.

ANÚNCIO

Neymar, que está se recuperando de uma lesão nos ligamentos cruzados que o deixou de fora da Copa América 2024, viajou para os Estados Unidos para apoiar seus colegas na busca pelo título continental; apesar de não poder participar do torneio, ele tem estado presente para incentivar sua equipe, mostrando seu espírito de camaradagem.

Neymar (extrema direita) comemora com os companheiros AP (Manu Fernandez/AP)

O que Neymar disse sobre Vinícius?

Numa entrevista que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, Neymar foi questionado sobre qual jogador de futebol com pior aparência física com quem ele já compartilhou o vestiário; entre risadas, ele respondeu: "Joguei com muitos caras, vai ser uma m... com todo respeito, Vinicius Jr". Neymar, um pouco envergonhado por sua confissão, enviou uma mensagem adicional a Vinicius: "Vini, te amo mais do que nunca".

Apesar da brincadeira, a relação entre Neymar e Vinícius Jr. é muito próxima, Neymar visitou a concentração da equipe liderada por Dorival Júnior na Universidade da Califórnia, aproveitando para continuar sua reabilitação e passar tempo com seus colegas.

Na sua entrevista, ele declarou: “Estive rodeado de muitos jogadores não muito bonitos. Com todo o respeito, mas eu escolheria o Vinícius Júnior. Feio, mas é engraçado”. Estas declarações foram feitas num tom de brincadeira.

As declarações humorísticas de Neymar durante sua recuperação destacaram a boa relação que ele tem com seus colegas, apesar de não poder participar da Copa América, ele demonstrou seu apoio incondicional à equipe brasileira, contribuindo para um ambiente positivo e motivador.