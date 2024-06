Netflix: a série romântica coreana que vai encher seu coração de amor

Os dramas coreanos têm ocupado um lugar importante na plataforma Netflix. E assim, após o sucesso que esta série teve em 2021 na Coreia do Sul, ela chegou ao streaming e se tornou a mais procurada do catálogo. Estamos falando de ‘Hometown Cha-Cha-Cha’, considerado uma das produções mais estimulantes após um ano e meio de pandemia.

De acordo com o portal Qué Ver, a história gira em torno de Yoon Hye-jin, uma dentista que priorizou sua carreira em detrimento de sua vida amorosa. Após perder seu emprego devido a um conflito ético com sua chefe, que exigia que ela vendesse aos pacientes mais produtos e tratamentos do que o necessário, Yoon Hye-jin opta por manter sua integridade profissional.

Devido às manobras de sua supervisora para impedir que encontre trabalho em Seul, ela decide mudar-se para uma pequena vila costeira que costumava visitar com sua falecida mãe.

Sem um destino certo, Hye-jin viaja para Gongjin, um lugar que lhe traz lembranças de seus últimos momentos com sua mãe, e lá encontra a oportunidade de abrir sua própria clínica odontológica, já que na cidade não há nenhuma.

Um homem intrometido muda sua vida

Em seu passeio pelo local, você vai encontrar um homem muito intrometido que sempre parece estar no seu caminho. É Hong Du-sik, mais conhecido como Chefe Hong, pois ele é responsável por quase tudo na vila por ter muitos empregos temporários.

As pessoas o apreciam porque é muito solidário e está sempre atento às necessidades dos habitantes. Sendo a alma da vila, sua constante interação com Yoon Hye-jin estabelece uma química inegável entre os dois, destacando suas personalidades diametralmente opostas.

A trama aprofunda nos passados dos protagonistas e como estes continuam a influenciar as suas vidas.

Para a dentista Yoon Hye-jin, o impacto de ter perdido sua mãe em uma idade jovem ainda é significativo. Por outro lado, Du-Sik enfrenta o mistério dos cinco anos em que permaneceu desaparecido após se formar na universidade.

A série é uma adaptação do filme sul-coreano Mr. Hong (2004) do diretor Kang Seok-beom e Shin Jung-goo. É estrelada por Kim Seon-ho e Shin Min-ah e dirigida por Yoo Je-won, também conhecido por ‘O Rei: Eterno Monarca’.