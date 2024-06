Irreconhecível! Veja como está o menino do filme ‘A Vida é Bela’, 27 anos após a sua estreia

O filme italiano ‘A Vida é Bela’, gravado em 1997 e dirigido por Roberto Benigni, contou com as atuações de Nicoletta Braschi (Dora) e Giorgio Cantarini (Giosuè Orefice), que era a criança naquela época. No entanto, com o passar do tempo, ele desapareceu, embora ainda esteja no mundo do entretenimento.

ANÚNCIO

Giorgio Cantarini atualmente tem 32 anos e vive da atuação. Ele não tem uma residência fixa, mas reside em Roma e Nova York. Quando era apenas uma criança, o ator participou do icônico filme ‘A Vida é Bela’, que foi amplamente reconhecido e premiado com o Oscar.

Prémios Ganhos

Prêmios Oscar (Academy Awards)

Melhor Ator: Roberto Benigni

Roberto Benigni Melhor Trilha Sonora Original: Nicola Piovani

Nicola Piovani Melhor Filme em Língua Estrangeira: Itália

Prêmios Globo de Ouro

Melhor Filme em Língua Estrangeira: Itália

Itália Melhor Ator em um Filme de Comédia ou Musical: Roberto Benigni

Prémios BAFTA

Melhor Ator: Roberto Benigni

Prêmios do Sindicato dos Atores (Screen Actors Guild Awards)

Melhor Ator: Roberto Benigni

Festival de Cannes

Grande Prêmio do Júri: Roberto Benigni

No entanto, essa participação não foi a única do ator, ele também teve um papel muito pequeno no filme Gladiador (2000). Seu papel passou despercebido por muitos espectadores, mas ele interpretou o filho de Máximo Décimo Meridio, que teve um final trágico.