Tudo relacionado à música em nosso planeta ficou de luto em 25 de junho de 2009, devido à grande perda de grande Michael Jackson, devido a uma intoxicação aguda de propofol e benzodiazepina, ocorrida em sua casa na North Carolwood Drive, no bairro de Holmby Hills de Bel-Air, na cidade californiana de Los Angeles.

Pela sua morte, Conrad Murray, que foi o médico pessoal nos últimos anos de vida do Rei do Pop, além de ser a pessoa que o encontrou desmaiado e tentou reanimá-lo, foi considerado culpado de homicídio involuntário por administrar incorretamente uma dose de propofol, situação que o levou a cumprir uma sentença de 4 anos de prisão, no entanto, ele foi libertado quando cumpriu metade da pena.

Conrad Murray passou dois anos na prisão por homicídio culposo contra Michael Jackson Getty Images

O que disse Michael Jackson antes de morrer?

Nas diferentes declarações de Murray perante a justiça dos Estados Unidos, foi possível determinar quais foram as últimas palavras do irmão mais novo do famoso grupo americano dos anos setenta do século XX, ‘Jackson 5′.

As últimas palavras do Rei do Pop foram: “Quero beber mais leite, por favor, me dê um pouco”, pedido dirigido ao seu médico e posterior culpado pela morte, pedido que vale ressaltar, não se tratava de beber leite de verdade, pois na realidade era a palavra-chave usada para identificar o sedativo propofol líquido, devido à sua semelhança estética.

Segundo Conrad Murray, as últimas palavras de Michael Jackson foram ditas naquela manhã fatídica de quinta-feira, 25 de junho de 2009, antes de Murray administrar a dose de propofol que contribuiu para a tragédia.

Essa frase e o contexto em que foi pronunciada foram os que legalmente catalogaram Murray como culpado pela morte do ícone musical mundial, considerado um dos mais influentes de todos os tempos e dos mais relevantes atualmente, apesar de sua ausência física.