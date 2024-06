“Que libertem esses seios!”: o visual ‘apertado’ de Kylie Jenner pelo qual afirmam que ela nem consegue respirar

A Semana da Moda de Paris nos presenteou com alguns dos momentos mais memoráveis, como a participação de Christian Nodal nos desfiles de Rick Owens e Dior. No entanto, o mexicano não foi o único a chamar a atenção, também a mais nova das Kardashian, que preocupou o público com sua roupa justa.

Se alguém soube reinar na primeira fila dos desfiles de Schiaparelli, foi Kylie Jenner, basta lembrar quando no ano passado ela compareceu ao show da famosa marca com um vestido preto que incluía a cabeça de um leão pendurada em seu ombro, criando um dos trajes memoráveis daquele momento.

Mas parece que esse visual ficou no passado, e a famosa empresária evoluiu em seu estilo de se vestir, trocando seu lado selvagem por um estilo muito mais 'coquete' que alguns veículos especializados em moda compararam com os trajes apresentados na série da Netflix, 'Bridgerton'.

Foi assim o polêmico visual de Kylie Jenner no desfile da Schiaparelli

A Semana da Moda de Alta Costura outono-inverno 2024-2025 começou esta manhã com os designs surrealistas da grife, que apresentou sua coleção ‘The Phoenix’, referenciando o momento em que Elsa Schiaparelli foi confundida com a bailarina Ana Pavlova depois de se envolver em uma estola coberta de penas, emulando o 'renascimento' que caracterizava a designer italiana.

Como era de esperar, entre as convidadas da primeira fila estavam duas das mulheres que conseguiram impactar com seus trajes para o desfile, Doja Cat e Kylie Jenner, sendo esta última a que acabou preocupando o público pela ajustada aparência de seu look.

Antes era um leão, agora uma cintura fina que exibiu através de um vestido transparente com aplicações de cristais cor-de-rosa que revelavam o body que usava por baixo deste tecido leve que estava tão justo em seu corpo que o público não pôde deixar de notar o desconforto que a influenciadora sentiu ao usar a peça, que acabou complementando com uma capa de cetim em forma de balão e um véu que cobriu todo o seu rosto, resultando em um visual com toques nupciais e nobres.