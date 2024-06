O novo gesto de Justin Bieber com Hailey que o comparou a Ben Affleck

Hailey e Justin Bieber estão vivendo uma das melhores fases como casal ao estarem na doce espera de seu primeiro filho, e por isso têm sido vistos nas ruas passeando e exibindo a barriga de grávida da modelo.

Depois de enfrentarem rumores de um possível divórcio, o casal surpreendeu ao anunciar a gravidez e desde então têm sido vistos muito próximos e comprometidos.

A modelo tem se destacado com looks sensuais de maternidade no estilo de celebridades como Rihanna e Cazzu, que chamaram a atenção por seus trajes irreverentes. Embora Hailey tenha recebido muitos elogios por seu estilo, o mesmo não aconteceu com seu marido.

Enquanto Hailey tem roubado todos os olhares em suas últimas aparições, Justin Bieber tem recebido centenas de críticas por parecer descuidado com looks desleixados, sendo acusado de ofuscar sua esposa.

Da mesma forma, sua atitude tem sido alvo de críticas novamente, pois o acusam de não ser cavalheiro com sua parceira, apesar de ela estar grávida, o que levou os internautas a compará-lo com Ben Affleck, que costuma parecer infeliz em suas saídas com Jennifer Lopez, e os comentários sarcásticos não faltaram nas redes sociais.

“Mais sem graça do que o Justin ajudando a sua esposa grávida a descer”, “Esse Justin cada dia mais elegante e tão feliz ao lado da sua esposa quanto o Ben Afleck”, “Ela bonita e ele com a roupa do Chaves”, “Que falta de cavalheirismo”, “Ela tão radiante e ele tão X”, “Grávida e não a ajudou a descer”, “Transmitem tanta frieza 😔 pelo menos ajudá-la a descer”, foram alguns comentários.

No momento, a empresária também usou um vestido de cetim em marfim, com um corte assimétrico, da designer Phoebe Philoon, e combinou com sapatos da mesma cor com bico quadrado.

Por sua vez, o canadense foi visto usando um bermuda, camiseta, colete oversized, boné, óculos de sol e crocs junto com meias brancas, enquanto caminhava atrás de sua parceira.

Esta não é a primeira vez que o Bieber é acusado de não parecer feliz ao lado da Hailey, além de ser rotulado como pouco cavalheiro.