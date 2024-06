O aviso que a atriz reconhecida deu a JLo sobre seu casamento e ela ignorou

A diva do Bronx preferiu ficar em silêncio em meio a rumores de divórcio

A relação de Jennifer Lopez e Ben Affleck continua sendo uma das mais polêmicas de Hollywood, diante dos rumores de divórcio que surgiram algumas semanas atrás e da distância que ambos têm mantido desde então.

Os apelidados Bennifer têm sido alvo de críticas e até piadas diante do possível desamor que o ator demonstra nas saídas com sua esposa, então, em meio a rumores, tem sido possível conhecer as palavras de uma reconhecida atriz que disse a JLo sobre seu polêmico romance.

Vamos lembrar que o casal retomou seu compromisso depois de terem pausado há duas décadas devido à pressão midiática na qual se viram envolvidos e, embora tenham dado esperança a muitos sobre segundas chances, há aqueles que não confiaram em seu amor.

O aviso que Jennifer Lopez recebeu de uma atriz

Embora Jennifer Lopez geralmente não ostente o relacionamento que mantém com outras celebridades, aparentemente ela tem uma grande amizade com Jane Fonda, que até se atreveu a opinar sobre o que poderia enfrentar ao se casar novamente com Ben Affleck.

“Primeiramente, quero que saibas que não sei muito bem o porquê, mas sinto-me muito ligada a ti e ao Ben e realmente quero que isto funcione. No entanto, há algo que me preocupa... É como se estivesses tentando provar algo em vez de simplesmente viver. Em todas as fotos vocês estão se beijando, se abraçando... Está expondo-se para que te critiquem novamente”, acusou a diva do Bronx de ostentar o seu amor.”

No entanto, JLo não levou a mal as suas palavras e destacou o quão protetora a veterana pode ser com ela.

"É assim que vivemos a vida", respondeu a Jane.

Da mesma forma, a intérprete fez saber que ele estava certo, mas não recusou a oportunidade de voltar a confiar no amor.

“É emocionante e também aterrorizante... Tem razão, estou me expondo. Mas não sei fazer de outra forma”, acrescentou.

Jane também lembrou do momento constrangedor vivido por Jennifer e Ben durante o Grammy Awards, onde foram capturados pelas câmeras e se tornaram motivo de piada, chegando a se tornar memes devido às expressões desagradáveis de Affleck.

"Fiquei preocupada com tudo o que aconteceu, parecia tão infeliz... Quando as pessoas olham para você e veem sua vida, não sei, é difícil. Como você pode ter algo do que reclamar?", comenta Fonda.

Lopez e Fonda mantêm uma amizade próxima depois de terem trabalhado juntas no filme ‘A mãe do noivo’ em 2004.