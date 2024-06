O audacioso traje de Katy Perry que chamou a atenção no Vogue World 2024

Este fim de semana, coincidindo com o início oficial do verão, Paris se encheu de ‘glamour’ com um dos eventos de moda mais esperados do ano: o Vogue World 2024. A festa, organizada pela renomada revista, contou com a participação de várias celebridades, mas uma que roubou os holofotes foi Katy Perry.

Na Place Vendôme de Paris, foi realizado desde um deslumbrante desfile até diferentes desfiles nos quais a moda e o esporte se tornaram os verdadeiros protagonistas.

Como foi a aparência de Katy Perry na Vogue World 2024?

O Vogue World 2024 preparou diferentes shows e espetáculos nos quais, sem dúvida, se destacaram os desfiles com trajes espetaculares. Em um dos blocos, focado no estilo dos anos 80, as modelos desfilaram com peças icônicas de marcas da época.

A cantora surpreendeu todos os presentes ao aparecer em um 'naked dress' muito arrojado. Perry, nascida na década em que esta parte do espetáculo estava centrada, usou um vestido arquivado da Luar, caracterizado por cortes geométricos em todo o corpo, que criavam a figura de flores e uma saia com rosas de tule bordadas nele.

Pela forma como a peça estava confeccionada, Perry conseguiu não mostrar nenhuma parte comprometedora, mas o vestido, além de bem elaborado, era provocativo. A californiana usava o cabelo penteado para trás e um par de sapatos de salto alto pretos, com ponta e decorados com cordas no peito do pé.

Além de Perry, o evento contou com outras celebridades que também chamaram a atenção por seus looks, como Alexa Chung, com um slip dress ideal, Cara Delevingne, com um impressionante design de Jean Paul Gaultier Couture, e Eva Longoria, com um vestido preto muito sofisticado de Alexandre Vauthier.