‘Divertida Mente 2’ supera a arrecadação de ‘Duna 2′ e continua na corrida para ser o filme de maior bilheteria do ano

O filme mais recente da Disney e Pixar, ‘Divertida Mente 2′, está superando amplamente as expectativas, arrecadando a quantia de US$ 724 milhões em todo o mundo, em apenas 2 semanas desde sua estreia.

O filme arrecadou mais US$ 100 milhões nos Estados Unidos durante o fim de semana, uma queda incomum de 35% desde o seu fim de semana de estreia. Normalmente, os filmes costumam ter uma queda de 50% a 70% na venda de ingressos do primeiro para o segundo fim de semana.

Com essa conquista, ‘Divertida Mente 2″ se torna um dos sete títulos a ultrapassar os US$ 100 milhões em seu segundo fim de semana. Os outros são cinco filmes da Disney: ‘Star Wars: O Despertar da Força’, ‘Vingadores: Ultimato’, ‘Vingadores: Guerra Infinita’, ‘Pantera Negra’ e ‘Os Vingadores’, e ‘Jurassic World’ da Universal, de acordo com um relatório da CNBC.

A nível internacional, a sequência de ‘Divertida Mente 2′ arrecadou US$ 164,4 milhões em 44 territórios em sua segunda entrega. Até agora, arrecadou US$ 369,2 milhões no exterior, tornando-se o terceiro maior lançamento internacional do ano, atrás de ‘Godzilla x Kong’ (US$ 371 milhões) e ‘Duna Parte 2″ (US$ 429 milhões).

Os mercados com maiores receitas são México (US$ 63,9 milhões), Reino Unido (US$ 29,2 milhões), Coreia (US$ 29 milhões), Alemanha (US$ 17,9 milhões) e Brasil (US$ 17,3 milhões). A inauguração ocorrerá em seu último grande mercado, Japão, em 1º de agosto.

Ultrapassa ‘Duna: Parte Dois’

Com estes números, o filme supera o recorde deste ano de ‘Duna: Parte Dois’, que arrecadou US$ 711 milhões em todo o mundo.

A este ritmo, em breve será o primeiro filme de 2024 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em todo o mundo.

‘Divertida Mente 2′, cuja produção custou US$ 200 milhões, também está tirando a Pixar de sua queda nas bilheterias. Tanto a crítica quanto o público ficaram encantados com a sequência, então o boca a boca positivo tem sido uma bênção para a venda de ingressos.