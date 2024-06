As verdades, mentiras e polêmicas por trás da suposta viagem secreta de Leonor e Sofía a Londres

As irmãs Borbón teriam feito uma viagem express à capital do Reino Unido

A princesa Leonor e a infanta Sofía foram as grandes estrelas durante o décimo aniversário da Proclamação de Felipe VI, com uma mensagem emocionante que conseguiu comover o monarca espanhol. Poucas horas depois, as duas jovens voltaram a se tornar protagonistas da atualidade quando surgiu a notícia de que ambas estavam presentes entre o público VIP do concerto em Londres da artista mundial do pop Taylor Swift.

Garantem que a princesa Leonor e a infanta Sofía estiveram em Londres

Assim como muitas garotas da idade delas, as filhas dos reis Felipe e Letizia também são fãs da cantora norte-americana, que recentemente fez sucesso em sua visita à Espanha. As duas irmãs não puderam comparecer a um dos dois shows na capital, então decidiram ir para o Reino Unido, conforme informações publicadas no site Mujer Hoy.

A conta Royal News nas redes sociais X afirmava isso, sem fornecer provas visuais que o respaldassem, pois, como explicou em várias publicações, "a equipe de segurança está apagando muitas fotos". Uma prática muito semelhante àquela que costumam fazer "quando a princesa está festejando". Esta conta, fã da realeza, afirmava que junto com Leonor e Sofia também teria estado no concerto sua prima Amanda, filha de Telma Ortiz.

Leonor de Borbón não foi a única realeza a assistir ao concerto de Taylor Swift

No entanto, alguns meios de comunicação ingleses, como a revista Hello! ou Tatler, apenas se limitaram a relatar a presença da princesa de Astúrias no concerto, sem mencionar sua irmã ou sua prima. Essas informações afirmam que a princesa Leonor teria desfrutado do concerto na companhia de seus amigos.

Sozinha na companhia, a herdeira do trono espanhol não foi a única pessoa da realeza cantando as músicas de Taylor Swift no estádio de Wembley. Aparentemente, também foi vista lá a princesa herdeira Amalia, filha de Máxima e Guilherme da Holanda.