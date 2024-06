Violência doméstica: Val Marchiori ‘poderia ter morrido’ em viagem

Val Marchiori revelou detalhes sobre o casamento com o empresário Thiago Castilho, acusado pela socialite de violência doméstica. Ao Domingo Espetacular (Record), a famosa disse que “poderia ter morrido” durante uma viagem em casal.

Val expôs que denunciou o ex-marido por violência doméstica na última semana. Ela revelou que momentos de perseguição e ameaças e pediu medida protetiva à Justiça.

Segundo a socialite, o casamento ficou insustentável nos últimos dois anos, quando o empresário ficou dependente de medicamentos controlados e passou a consumir bebidas alcoólicas.

“É muito difícil, ninguém quer passar por isso, quando você conhece a pessoa tudo é bonito, lindo, mas aí você vai vendo realmente quem ela é”, lamentou Val durante a entrevista.

Val Marchiori revelou que o ex-marido ficou agressivo com o passar do tempo e que gritava com ela na frente dos outros, além de demonstrar ciúmes do filho da famosa.

“Já não conseguia dormir direito. Eu tinha medo. Ele alterado dizia ‘não tenho nada a perder’”.

A separação de Val Marchiori

A socialite disse que o estopim da relação foi em junho de 2023, durante uma viagem com Thiago para Minas Gerais: “Eu poderia ter morrido. Ele pegou uma garrafa de whisky e poderia ter acertado na minha cabeça. Desviei e corri pra sair dali”, recordou ela.

As crises de ciúmes do empresário também ficaram mais recorrentes e ele se tornou mais agressivo, inclusive com os filhos de Val. Por um momento, Val se afastou dos amigos para evitar novas situações de violência.

Segundo ela, o pedido de medida protetiva só veio após o divórcio, quando o empresário começou a mandar mensagens ameaçadoras: “Já faz três meses que tenho, não foi agora. Eu não queria essa exposição”.