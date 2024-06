Taylor Swift apaga incêndio em sua cozinha: ela compartilhou em vídeo

Taylor Swift é uma das cantoras mais bem-sucedidas atualmente, cada música e álbum que lança acaba se tornando um grande sucesso e liderando todas as paradas musicais, no entanto, isso não a impede de também ter acidentes como qualquer outra pessoa.

Dado que algumas horas atrás foi lançada a música ‘Us’, composta pela bem-sucedida cantora ao lado de Gracie Abrams, artista que abriu vários de seus shows na turnê ‘The Eras Tour’ em 2023, parte do processo criativo foi compartilhado.

Na sua conta do X (Twitter), Gracie Abrams publicou dois vídeos: num deles vemos como estavam compondo a música e no outro vemos Taylor Swift apagando com um extintor um prato que estava queimando na sua cozinha.

O que aconteceu entre Taylor Swift e Gracie Abrams que acabou incendiando uma cozinha?

Não se sabe como o pequeno incêndio começou, provavelmente por descuido, mas o que se sabe é que aconteceu no apartamento que Taylor Swift possui na cidade de Nova Iorque.

O momento em que a diva do pop apagou o incêndio foi gravado por Gracie Abrams, que sugeriu à sua colega nunca usar água para extinguir esse tipo de incêndio e, em vez disso, usar um extintor.

"Escrever esta música completa das 2h às 6h foi uma das coisas mais divertidas que já fiz na minha vida. Agora sabemos que Taylor Swift sabe como usar um extintor de incêndio. Te amo", escreveu Gracie Abrams em sua postagem.

O momento todo foi muito divertido, pois Taylor Swift não tinha ideia de como usar o extintor, então foi um pouco difícil no começo, até que finalmente conseguiu, deixando-a surpresa. Vale ressaltar que ela manteve a calma o tempo todo.