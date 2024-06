Morre Ronald Antonucci, cantor que fez sucesso na Jovem Guarda

O cantor Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, morreu aos 82 anos na madrugada do último sábado (22). O falecimento foi confirmado pela família do artista que fez sucesso na Jovem Guarda.

A causa, no entanto, não foi divulgada aos fãs. O velório aconteceu no domingo (23), no Cemitério da Consolação, em São Paulo, mesmo local onde o corpo foi sepultado.

“É com grande pesar que a família de Reynaldo Antonucci, o Ronald da dupla Os Vips, comunica o seu falecimento”, disse uma publicação feita no Instagram.

A dupla Os Vips nasceu em 1964 e a primeira música gravada foi ‘Tonight’, que faz parte do LP da Record Reino da Juventude.

Ao longo da carreira, a dupla interpretou sucessos de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, como ‘Emoção’, ‘A Volta’, ‘Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor’ e ‘É Preciso Saber Viver’, entre outros.

Comunicaddo enviado pela família de Ronald Antonucci (Reprodução/Instagram)

Ronald e Márcio também gravaram versões em português de músicas dos Beatles, como ‘Menina Linda’ (I Should Have Known Better), ‘Coisas que Acontecem’ (Things We Said Today), e ‘Submarino Amarelo’ (Yellow Submarine).

Os Vips chegou ao fim em meados dos anos 1970, mas Ronald e Márcio voltaram a fazer shows e gravaram discos em 1990.

Ronald Antonucci recebe homenagem

Bruno Antonucci, sobrinho do cantor da dupla Os VIPS, prestou uma homenagem pública ao tio famoso. Na redes sociais, ele disse que diante da tristeza prefere pensar que Ronald está ao lado do irmão.

“Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste, mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai”, escreveu Bruno, filho de Márcio Antonucci, com quem Ronald formou a dupla Os Vips. O artista morreu há dez anos.