“Falta de educação e respeito”: especialista em protocolo repreende Letizia por seu último gesto

As primeiras horas de 19 de junho

Neste 19 de junho, que comemoravam 10 anos daquele acontecimento, a Rainha consorte teve muito destaque na festa, que foi um dia completo de eventos.

Iniciou o dia com o tão esperado cumprimento da varanda a todos os presentes, prontos para observar com atenção a solene troca da Guarda Real. A antessala antes de se dirigir para o interior do local, onde ocorreu a cerimônia de imposição de condecorações da Ordem do Mérito Civil.

Maria José Gómez Verdú, gerente de ‘Protocolo e Etiqueta’, em declarações para Clara, falou precisamente sobre esses momentos e o comportamento da rainha Letizia.

Um dos detalhes é relacionado com sua saúde, pois a dor nos pés novamente exigiu que ele tomasse medidas excepcionais. Não apenas pela Neuroma de Morton que ele sofre, mas também pela fratura em um dos dedos da qual ele está se recuperando há mais de um mês.

Esta doença que o afetou além da roupa e o fez ter que se sentar em certas ocasiões. Gestos compreensíveis, porque seu compromisso com a instituição não entra em conflito com seguir orientações médicas.

Especialista horrorizada com a atitude de Letizia

A especialista destaca que isso não foi o que chamou tanto a atenção dos seguidores da Casa Real, porque era completamente compreensível. Foi algo que aconteceu durante o almoço com as autoridades, quando 'o gesto da discórdia' ocorreu.

