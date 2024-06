A resposta travessa de Louis para Charlotte quando ela pediu para parar de dançar e que fez Kate Middleton sorrir

Com apenas 9 anos de idade, Charlotte se tornou quase uma princesa perfeita. A pequena tem muito bem enraizado o seu papel e tudo o que isso implica, daí o fato de sempre se comportar maravilhosamente em todos os eventos oficiais da monarquia britânica. Do outro lado está seu irmão mais novo, o príncipe Louis, que, aos seus seis anos de idade, prefere se divertir do que seguir as normas da realeza.

A resposta direta do príncipe Louis à sua irmã Charlotte

Apesar de toda a atenção estar centrada em Kate Middleton, que reapareceu em público após seu terrível sofrimento com câncer e no meio do tratamento de quimioterapia que está recebendo, Louis conseguiu chamar a atenção com suas travessuras. A princesa de Gales partiu do Palácio de Buckingham com seus três filhos em direção ao Horse Guards Parade para acompanhar de perto a cerimônia em que estava o príncipe William.

Especialista em leitura labial revela a resposta de Louis para sua irmã no desfile Trooping the Colour

Louis, tão impaciente como sempre, não pôde resistir à tentação de dançar quando os gaiteros começaram a tocar. Enquanto Kate, muito acostumada, reagiu com um sorriso às travessuras de seu pequeno filho. Por sua vez, Charlotte, a irmã mais velha perfeita, queria que ele se comportasse bem, como revela uma leitora de lábios especialista consultada pelo jornal britânico ‘The Mirror’.

O Príncipe Louis e sua resposta

“Para de fazer isso e olha a cerimônia”, disse Charlotte a Louis quando o pequeno começou a dançar, de acordo com Nicola Hickling. “Eu não vou parar”, respondeu Louis, enquanto continuava no ritmo da música, conforme informações do site Vanitatis.

Isso provocou a raiva da pequena princesa, que pediu ao seu irmão que obedecesse: “Faça o que eu mandei”. No entanto, o pequeno príncipe respondeu de forma categórica: “Não”, enquanto virava o rosto para o seu irmão e continuava a dançar.