Universal Studios Hollywood: tudo o que precisa saber sobre o Studio Tour

A Universal Studios Hollywood celebra o seu 60º aniversário e preparou uma série de atrações emocionantes para tornar a sua visita numa experiência inesquecível.

Entre todas, há uma que se destaca e se tornou uma parada obrigatória: o Studio Tour. Esta é uma das atividades imperdíveis, pois fará você se sentir como o protagonista de seus filmes favoritos.

O parque fará você se sentir como se estivesse em um filme (Cortesía)

O Studio Tour é, para alguns, a melhor atração do Universal Studios Hollywood. Com a duração de uma hora, este tradicional e famoso passeio leva os visitantes pelos icônicos sets de filmagem onde foram criados alguns dos filmes e séries mais populares. A bordo de um trem, você terá a oportunidade de explorar este mundo cinematográfico e viver momentos que vão além da tela.

De volta para o futuro

A sua aventura começa com um encontro inesquecível com o Doc Brown de ‘De Volta para o Futuro’, que te dará as boas-vindas, permitindo reviver a icônica cena do relógio. Isto será apenas o início de um passeio cheio de surpresas e emoções.

Que tal uma foto com o Doc? (Julio García / Cortesía)

Acompanhado pelos guias do estúdio e pela animada narração do comediante e apresentador do ‘Tonight Show’, Jimmy Fallon, você percorrerá as 167 hectares deste complexo que inclui cenários de som, fachadas, estúdios de filmagem, atrações de efeitos especiais e, se tiver sorte, conhecerá os depósitos onde todo o mobiliário usado em diferentes filmes e séries é armazenado.

Vai conhecer diversos sets (Erika Padrón / Publimetro)

Emoções em 3D e alta velocidade

A adrenalina continua quando o trem te leva para testemunhar a batalha em 3D entre ‘King Kong’ e um ‘Tiranosaurio Rex’. No entanto, a diversão não acaba por aí, pois em seguida você sentirá a velocidade máxima com uma corrida espetacular inspirada em ‘Velozes e Furiosos’.

Você sentirá a alta velocidade com Velozes e Furiosos (Cortesía)

O tour permitirá que você explore também os cenários de séries como ‘Desperate Housewives’ e filmes lendários como ‘Psicose’ e ‘A Guerra dos Mundos’.

Uma das paradas mais impactantes é o cenário de ‘Tubarão’, onde o trem irá parar ao lado do lago para recriar uma das cenas mais famosas deste filme cult dirigido por Steven Spielberg.

Mantenha os olhos bem abertos, pois um tubarão pode aparecer a qualquer momento.

Parece uma cena tranquila, mas de repente Tubarão aparece (Erika Padrón / Publimetro)

Também passarás por cenários de acidentes aéreos, sets de faroestes e cidades americanas que foram o pano de fundo de inúmeras produções.

Um final instagramável

Para finalizar esta experiência cinematográfica, você chegará a uma área perfeita para suas fotos de lembrança. Aqui você pode tirar selfies com King Kong, Tubarão e outros personagens emblemáticos do cinema.

Depois desta emocionante jornada, o seu dia no Universal Studios Hollywood está apenas começando.

Por isso, recomendamos que você explore as outras atrações, lojas de lembranças e restaurantes que o parque oferece.

Fotos para recordar (Cortesía)

Atrações imperdíveis

Mundo Super Nintendo

Vive um videogame na vida real, habitado por Mario, Luigi e a Princesa Peach, juntamente com seus amigos e inimigos: Bowser, Toad e Yoshi. Toda a área está cheia de cogumelos, plantas carnívoras e outros personagens que certamente conquistarão os fãs de ‘Mario Kart’ e ‘Super Mario Brothers’. Aqui você poderá desfrutar de atividades interativas cheias de efeitos especiais. E, é claro, você deve entrar no ‘Mario Kart’ para fazer parte deste famoso videogame e ganhar pontos enquanto explora seu mundo.

Super Nintendo World é uma das atrações mais visitadas (Erika Padrón / Publimetro)

Mundo da Água

Quer viver uma guerra aquática? Então, faça fila para testemunhar e desfrutar deste show ao vivo com efeitos especiais, pirotecnia, chuva, chamas e acrobacias. Aqui você estará no meio da ação, vendo como os personagens lutam entre si enquanto bolas de fogo atravessam o palco ou um hidroavião se lança diretamente sobre a audiência, deslizando sobre a água e realizando um pouso explosivo. Recomendamos chegar cedo para conseguir um bom lugar.

Este show é altamente recomendado, pois você se divertirá junto com os atores (Erika Padrón / Publimetro)

O Mundo Mágico de Harry Potter

Se é fã do famoso feiticeiro, o mágico mundo de Harry Potter irá te seduzir. Irá entrar no seu universo, como se estivesse dentro de um dos filmes desta saga. Vai caminhar pela pitoresca vila coberta de neve, poderá provar a sua famosa cerveja de manteiga e, acima de tudo, voar sobre Hogwarts através de um jogo onde vai se juntar a Harry e aos seus amigos numa emocionante aventura.

O mundo mágico de Harry Potter é imperdível (Erika Padrón / Publimetro)

Onde comer?

Passeio VIP pelo Estúdio

Se você fizer o VIP Studio Tour, o almoço estará incluído e você poderá desfrutar de um menu de comida internacional no ‘Moulin Rouge’, um restaurante onde um ‘Drácula’ amigável lhe dará as boas-vindas. Será o lugar ideal para relaxar suas emoções e compartilhar com seus amigos ou familiares a experiência do passeio.

Restaurante (Erika Padrón / Publimetro)

Café Cogumelo

Aqui pode experimentar pratos saborosos elaborados pelo chef Toad e apreciar a divertida paisagem do Reino Cogumelo através de diversas janelas. Pode fazer o pedido no balcão, e os preços por pessoa variam de 20 a 40 dólares. Recomendamos experimentar a Mario Burger com bacon, cogumelos e queijo, a salada Yoshi’s, a Super Mushroom Soup e, acima de tudo, pedir a limonada chamada Super Star Lemon Squash. Todos os pratos incluem pequenos detalhes do Super Mario que pode levar como lembrança.

O Toadstool Cafe serve grandes porções, então você poderá compartilhar (Toadstool Café)

A Emporium de Chocolate Toothsome & Cozinha de Banquete Saboroso

Você está saindo do parque de diversões, na praça principal, é um lugar inspirado no Steampunk e ambientado no século XIX, dedicado ao chocolate, mas onde também poderá saborear pratos deliciosos como bife, frutos do mar, crepes, milkshakes, chocolates gourmet e sobremesas deliciosas.

Não deixe de experimentar os milkshakes, são deliciosos (Erika Padrón / Publimetro)

Onde se hospedar?

Para que a sua experiência no parque seja agradável, recomendamos que fique hospedado bem perto. Uma opção é o Sheraton Universal, que está a apenas 10 minutos do parque, o que te permitirá poupar tempo e dinheiro.

Existem hotéis bem próximos ao parque com pacotes diferenciados (Erika Padrón / Publimetro)

O hotel possui 461 quartos com ar condicionado, televisão, Wi-Fi, amenidades e muito mais. Além disso, está localizado a 4,3 km dos Estúdios Warner Brothers e a 4,4 km do Hollywood Bowl.