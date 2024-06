Leonor tomaria uma decisão importante e mudaria para sempre a família real

A infanta Sofía concluiu suas aulas do primeiro ano do bacharelado internacional em Gales e chegou a Madrid. Ela passará suas férias com Felipe VI e Letizia, entre Marivent, Zarzuela e algum país desconhecido. Sendo menor de idade, não tem escolha, embora agora que tenha experimentado a independência, afastada das regras de sua mãe, não ache tão divertido. E menos ainda agora que Leonor não quer passar o verão com sua família.

A princesa Leonor procura a sua independência longe da rainha Letizia e da família real

A princesa de Astúrias é mais velha, conseguiu fazer muitos amigos, o que lhe trouxe outros planos mais interessantes que ela quer atender. Isso lhe custou mais de uma discussão com seus pais, apesar de Leonor estar ocupada até 15 de julho. Além disso, em meados de agosto, ela terá que estar pronta para se mudar para Pontevedra e começar seu segundo ano de formação militar.

A princesa Leonor fez muitos amigos no centro militar de Zaragoza e está triste por deixar esta fase para trás. No entanto, ela mantém uma boa relação com todos eles. Em Zaragoza, foi vista frequentando bares e discotecas populares para desfrutar da vida noturna em mais de uma ocasião, passando assim todos os fins de semana na capital aragonesa, conforme relatado pelo site El Nacional.

Leonor vai de férias com os amigos

Parece que teve a primeira discussão com seus pais. Aos 18 anos, Leonor tomou a decisão de não ir a Marivent. Tradicionalmente, toda a família real se instala no palácio de Palma de Maiorca, visita os lugares mais emblemáticos e compartilha uma noite com a rainha Sofia e Irene da Grécia, mas desta vez a família estará incompleta.

A princesa Leonor quer sair de férias por alguns dias com alguns amigos em uma viagem que seus colegas organizaram, coincidindo com os dias em que os reis e sua irmã estarão em Palma de Mallorca. Da mesma forma, ela não quer estar com os Marichalar e os Urdangarin no almoço que a rainha Sofia planeja no palácio durante o mês de agosto.

Ela tem seus próprios planos e deixou claro para seus pais que já não é mais uma criança pequena. Ela cumprirá com suas obrigações reais, mas no seu tempo livre quer aproveitar sua independência.