Kate Middleton faz homenagem com foto inusitada de William e família

Esta sexta-feira, 21 de junho, é um dia muito importante para a família real britânica. Isso porque o príncipe William completa 42 anos, sendo um dia muito especial para a coroa em um momento complicado devido aos estados de saúde do rei Charles III e de Kate Middleton.

ANÚNCIO

No entanto, desde o retorno público da princesa de Gales no último fim de semana no tradicional Trooping the Colour, nas redes sociais existe um sentimento de alegria e gratidão por ver Kate novamente em atividades.

A foto maluca de Kate Middleton para cumprimentar William

E nesse sentido, a princesa voltou a fazer uma aparição, mas desta vez nas redes sociais. Como é habitual nos aniversários familiares, ela publicou uma saudação emocionante e animada para um membro de sua família. Neste caso, William.

“Feliz aniversário, papai, todos nós te amamos muito!”, escreveu Kate em uma postagem que rapidamente alcançou mais de um milhão de curtidas no Instagram.

Na imagem capturada pela própria princesa, William e seus três filhos - os príncipes George, Charlotte e Louis - são vistos pulando felizes ao mesmo tempo e de mãos dadas em uma praia no Reino Unido.

A imagem foi preenchida com mensagens de parabéns ao príncipe e celebrando o bom humor, a alegria e o momento íntimo de relaxamento em que a família real é vista, em uma fotografia que contrasta com o protocolo que sempre resulta das atividades reais.

A publicação também recebeu curtidas e comentários de várias personalidades, como as atrizes Jennifer Garner e Hannah Waddingham, e o renomado fotógrafo Matt Porteous.

Atriz Waddingham, que interpretou Rebecca Welton, a dona do AFC Richmond e chefe de Ted Lasso na popular série, escreveu: “Foto épica! Feliz aniversário, senhor!”