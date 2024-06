Dizem que Leonardo DiCaprio está frustrado com sucesso de Margot Robbie

Leonardo DiCaprio parece estar passando por um momento de tensão com sua antiga coprotagonista Margot Robbie. De acordo com relatórios exclusivos da Life & Style, a relação entre DiCaprio e Robbie mudou drasticamente nos últimos anos, passando de uma amizade próxima para uma competição direta na indústria cinematográfica.

DiCaprio, de 49 anos, e Robbie, de 33, compartilharam a tela pela primeira vez em 2013 no bem-sucedido filme ‘O Lobo de Wall Street’. Naquela época, Margot Robbie foi considerada uma grande descoberta e protegida de DiCaprio. No entanto, o sucesso avassalador de Robbie com o filme ‘Barbie’ em 2023 gerou um sentimento de frustração em DiCaprio, que agora a vê como sua concorrente mais forte.

Leonardo DiCaprio e Margot Robbie já não são amigos? O que se sabe

Uma fonte próxima a DiCaprio revelou que o ator tem menosprezado o sucesso de ‘Barbie’, considerando-a “enormemente supervalorizada”. Enquanto isso, DiCaprio estrelou ‘Assassinos da Lua das Flores’, dirigido por Martin Scorsese. Embora o filme tenha recebido críticas positivas, não conseguiu atingir o nível de sucesso e atenção da mídia de ‘Barbie’.

“Leo pensou que ‘Assassinos da Lua das Flores’ merecia muito mais reconhecimento do que recebeu”, explicou a fonte. “É especialmente frustrante para ele ver as pessoas constantemente perguntando sobre “Barbie” e seu sucesso, um filme que não é do tipo que ele prefere fazer.”

A competição se intensificou durante a temporada de premiações, onde ‘Barbie’ e ‘Assassinos da Lua das Flores’ competiram diretamente. Apesar de nenhum dos filmes ter ganhado grande destaque no Oscar, a tensão entre DiCaprio e Robbie tem sido evidente. A situação é irônica e um pouco amarga para DiCaprio.

A rivalidade entre Leonardo DiCaprio e Margot Robbie é o tema do momento em Hollywood

Apesar dessa competição, tanto DiCaprio quanto Robbie expressaram publicamente sua admiração mútua no passado. Durante a promoção de ‘Era uma vez em Hollywood’ em 2019, DiCaprio elogiou o talento e a presença de tela de Robbie. Por sua vez, Robbie sempre falou positivamente sobre DiCaprio.

O sucesso de ‘Barbie’ consolidou Margot Robbie como uma das atrizes mais influentes da indústria, enquanto DiCaprio continua sendo uma figura proeminente com projetos ambiciosos no horizonte. Robbie retornará às telas grandes em 2025 com ‘A Big Bold Beautiful Journey’, enquanto DiCaprio estrelará o próximo filme sem título de Paul Anderson.