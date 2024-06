Ben Affleck quebrou o silêncio, desmentiu os rumores de separação com JLo

Ben Affleck quebrou o silêncio, derrubou os rumores de separação com JLo com apenas uma palavra

Ben Affleck e Jennifer Lopez tornaram-se um dos casais mais atentados em Hollywood, especialmente desde que existem rumores sobre uma possível crise no casamento. E, apesar de haver alguns indícios que sugerem que estão com problemas na relação, como a possível venda da casa e o ator ter ido morar em um apartamento, a verdade é que há momentos em que mostram que continuam juntos.

Ben Affleck reaparece para se abrir sobre os rumores de uma crise matrimonial

Assim têm sido vistos a participar de certos eventos familiares ou, recentemente, Jennifer Lopez publicou uma mensagem onde o chamava de herói.

No meio de toda a incerteza, Ben Affleck concedeu sua primeira entrevista desde que os rumores surgiram após sua participação no programa de Kevin Hart, ‘Hart to Hart’, de acordo com as informações fornecidas pelo site Antena3.

Nesta entrevista, o diretor de cinema também falou com total naturalidade sobre Jennifer Lopez, a quem ele chamou de "minha mulher". Além disso, ele comentou sobre como lida com a fama e sempre ter um fotógrafo os perseguindo: "Não me importa, você pode tirar uma foto de mim em um bar ou em uma estreia, com minha mulher, não me importo. Não vou perceber", explica. No entanto, ele garante: "Mas com meus filhos, isso é diferente".

Ben Affleck refere-se a Jennifer Lopez como “minha mulher”

Ben Affleck afirma que é um pouco tímido e confessa que essa é uma das razões pelas quais costuma parecer cansado ou exausto nas fotografias: “Também não gosto de ser o centro das atenções. É por isso que as pessoas me veem e dizem: ‘Por que esse cara sempre parece irritado?’ Mas é que qualquer pessoa pode chegar com sua câmera e colocá-la na minha cara e então eu digo, tudo bem, vamos lá”.

Embora também detalhe que essa expressão facial pode ser vista na intimidade: “Também poderia ser alguém com quem me encontro: estou sentado em casa e me perguntam: ‘O que está acontecendo?’ ‘Nada. Não está acontecendo nada’”, refletiu. “Eu digo, ‘Nada’. Estou ouvindo isso’. Começo a pensar: algo está acontecendo?”.