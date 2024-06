A impressionante transformação de Dwayne Johnson em ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, está causando alvoroço com sua nova caracterização no biopic ‘The Smashing Machine’. Neste filme da A24, o ator interpreta a lenda das Artes Marciais Mistas (MMA), Mark Kerr, mostrando uma faceta completamente diferente de sua habitual imagem de colosso musculoso e tatuado.

ANÚNCIO

As recentes imagens do set de filmagens deixaram muitos fãs de Johnson boquiabertos, que mal reconhecem o ator sob a meticulosa caracterização como Kerr. Com a cabeça coberta por uma peruca curta e uma aparência geral que contrasta significativamente com sua imagem pública, a transformação tem gerado comentários divididos nas redes sociais.

Dwayne Johnson interpreta uma lenda das Artes Marciais Mistas

“O dinheiro que eles têm que gastar cobrindo suas tatuagens...”, “Essas próteses são uma loucura”, “Ele parece metade irlandês, metade porto-riquenho”, “Ele parece completamente diferente!”, “Você nem o reconhece. Ele está levando isso a sério!”, comentaram alguns usuários nas redes sociais.

Últimas Notícias ANÚNCIO