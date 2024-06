Rompimento total? Esta seria a casa onde a Rainha Letizia vive a vida de solteira e que faria parte de um acordo com o rei

Letizia Ortiz e Felipe VI estão passando pelos momentos mais difíceis de seu casamento. Nos últimos meses, surgiram novas informações sobre uma possível separação, embora sem mencionar explicitamente o termo ‘divórcio’. Para a monarquia espanhola, um divórcio público seria um escândalo total, então, se chegarem a esse ponto, seguiriam o exemplo de Juan Carlos e Sofia, encerrando seu relacionamento, mas sem confirmar uma ruptura.

ANÚNCIO

A nova casa de Letizia: assim vive sua vida longe de Felipe VI

A evidente falta de convivência entre Letizia e Felipe tem se intensificado desde que Jaime del Burgo quebrou o silêncio e o suposto acordo que tinha com a soberana espanhola. Este incidente provocou uma grande disputa com a rainha, e desde então, o rei parou de fingir normalidade, optando por viver sua vida com total independência.

Enquanto Felipe VI está vivendo uma fase de solteiro, Letizia Ortiz encontrou seu refúgio em sua antiga casa de solteira, especificamente no Pavilhão do Príncipe em Zarzuela, uma residência que agora é mais dela do que do rei. Com Leonor e Sofia longe de casa, ela transformou o local em seu próprio refúgio.

Pavilhão do Príncipe em Zarzuela

A construção do Pavilhão do Príncipe em Zarzuela foi iniciada no século XVIII e passou por várias modificações ao longo dos anos. Sua imponente arquitetura reflete o estilo neoclássico característico da época, com uma fachada muito elegante de proporções harmoniosas. O design interior combina elementos clássicos com confortos modernos, criando assim um ambiente residencial acolhedor e funcional, conforme relatado pelo site Caras.

As amigas frequentam a mansão, e a ausência do rei nessas reuniões é notável, o que é um claro sinal da distância entre eles. As visitas costumam se estender até altas horas da noite, incluindo um empresário muito conhecido.

O rei Felipe VI está ciente de que sua esposa recebe visitas de amigos em sua casa, alguns dos quais passam a noite toda, mas prefere não estar presente.