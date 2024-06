Revelado qual famoso ator era a paixão da princesa Diana: saiba como ele reagiu ao descobrir

Assim como todas as mulheres, a princesa Diana também suspirava por um famoso ator, que foi seu crush durante o tempo em que esteve viva. Em 31 de agosto de 1997, faleceu em um trágico acidente de trânsito aos 36 anos, deixando os corações partidos de seus dois filhos e seus milhões de seguidores ao redor do mundo.

No entanto, ela é lembrada como uma mulher que cativou com seu sorriso, bom humor e doçura, apesar das dificuldades que enfrentou em casa lutando com a família real e o príncipe Charles, por isso cada uma de suas histórias mais íntimas são apreciadas pela maioria.

Qual é o famoso ator que era o crush da princesa Diana?

De acordo com as revelações do Glamour, o príncipe William foi encarregado de revelar esta curiosa informação que chocou Kevin Costner e que ele compartilhou recentemente.

Seu atrativo físico e seu talento o levaram a estrelar importantes sucessos como ‘JFK’, ‘Dança com Lobos’, ‘Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões’ e ‘O Guarda-Costas’, tornando-se um dos rostos mais conhecidos de sua geração.

“Estávamos apenas nós, não havia mais ninguém. William se aproximou, nos sentamos, apertamos as mãos e a primeira coisa que saiu de sua boca foi: ‘-Você sabia que minha mãe gostava de você?’”, confessou o americano sobre o encontro com o filho da princesa Diana.

Parece que a reação dele foi positiva e o encheu de prazer, assim como revelou que estiveram perto de trabalhar juntos em um filme, mas Lady Di recebeu o roteiro um dia antes de seu acidente fatal.

“Simplesmente conversamos e nos separamos, nunca nos tornamos amigos ou algo do tipo, mas guardo ótimas lembranças de quem ele era, como se aproximou de mim e sobre o que conversamos”, concluiu sobre William.