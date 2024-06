Morre Donald Sutherland, ator de “Jogos Vorazes” e “Orgulho e Preconceito”

Morreu nesta quinta-feira, dia 20 de junho, o ator Donald Sutherland, aos 88 anos. Famoso por seus papéis em filmes como “M.A.S.H”, “Orgulho e Preconceito” e “Jogos Vorazes”, o ator faleceu em Miami, EUA, após lutar contra uma doença que não foi informada. As informações publicadas pelo O Globo foram confirmadas pelos agentes do ator em entrevista à revista Hollywood Reporter.

Conforme a publicação, Sutherland recentemente interpretou o vilão Presidente Snow nos quatro filmes de “Jogos Vorazes”, sendo reconhecido por sua atuação no papel ao longo dos longas que compõe a franquia.

Apesar de receber um prêmio Emmy por sua atuação no telefilme “Cidadão X”, de 1995, ele nunca chegou a ser indicado ao Oscar. Mesmo sem nunca ter recebido uma indicação, o ator foi premiado com uma estatueta honorária pelo “conjunto de sua obra”, no ano de 2017.

Histórico

Donald Sutherland é natural de Saint John, no Canadá. Após iniciar sua carreira no mundo do cinema, ele se tornou um dos atores mais ativos de Hollywood, chegando até mesmo a atuar em quatro filmes por ano.

Ele foi casado com as atrizes Lois Hardwick entre os anos de 1959 e 1966, e com Shirley Douglas, de 1966 a 1971. Com ela o ator teve dois filhos, Rachel e Kiefer Sutherland. Em 1972 ele se casou novamente, desta vez com a atriz Francine Racette, com que seguiu casado até o fim e teve outros três filhos.

A família de Donald Sutherland planeja se despedir do ator de forma privada.

Atuação em Jogos Vorazes

A participação de Donald Sutherland em “Jogos Vorazes” rendeu diversos elogios a sua atuação. Na pele do Presidente Snow, o ator deu vida ao principal vilão da franquia. O personagem, conhecido por ser o antagonista de Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, tinha a missão de reprimir a revolução na nação de Panem.

A série, baseada nos livros de Suzanne Collins, teve uma ascensão meteórica devido a paixão dos fãs, e segue gerando frutos com a publicação de novos volumes revelando a história de outros personagens queridos pelo público.