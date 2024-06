Jason Momoa vai passar de ‘papai’ para sogro? Veja como cresceu Lola, sua filha

Em maio, Jason Momoa surpreendeu ao revelar que tem uma nova parceira, que é latina, precisamente a filha do cantor Ricardo Arjona, a atriz Adria Arjona. Isso lhe trouxe boas vibrações, pois muitas mulheres são fascinadas por ele e seu corpo escultural; mas, agora em junho, deixou todos boquiabertos com o crescimento de sua filha.

Lola Iolani apareceu ao lado dele na terça-feira, 18 de junho, durante o tapete vermelho da estreia do novo filme de seu pai, ‘The Bikeriders’, que também chamou a atenção no evento, pois já mostra seu crescimento. Os internautas também deixaram algumas mensagens nas fotos que o ator de Hollywood compartilhou em sua conta no Instagram.

"Ainsss essa garota chamada Lola, mas que bonita ela é... prepare-se papai Jason, o momento de se tornar sogro está chegando!!", "Lola se tornou uma jovem muito bonita", "Sua filha é encantadora!", "Essa é sua filha! Quando ela cresceu? Ela era uma criança há um minuto!", "Lola é tão bonita 💜", "Sua filha é absolutamente linda ❤️💕", escreveram para Momoa.

A primogênita do ‘Aquaman’ nasceu em 2007 quando ele estava casado com a atriz Lisa Bonet. Como seu pai é havaiano, ele quis honrar seus ancestrais com o segundo nome da garota, que completará 17 anos no próximo mês, por isso a batizou como Iolani, que significa ‘falcão real’. A jovem também herdou a beleza de seu pai, que já confessou que desde que ela completou 13 anos, pensa em como será o momento de apresentá-la a um parceiro.

Para a revista Heath Men’s, ele manifestou que chorou durante o aniversário de sua ‘pequena’: “Não vou lidar bem com isso (seu papel de sogro). Não vou achar graça se ela trouxer para casa algum desqualificado”. Não seria a primeira vez que ele lidaria com essa situação, já que aconteceu quando conheceu Lisa, que era mãe de uma adolescente de 17 anos (filha de Lenny Kravitz), e ele se preocupou muito quando ela começou a trazer rapazes para casa.

Na entrevista publicada em 2020, ele afirmou que está “em constante evolução e agora tento ser um melhor pai”. A filha de Momoa também ganhou destaque no mês passado, já que muitos internautas notaram que ela se parece muito com Adria, que é 12 anos mais nova que o ator.

Lola não perdeu a veia artística de seu pai e, embora não tenha sido na área da atuação, ela tem uma relação com a arte, pois tem uma voz grandiosa, como ficou claro quando cantou ‘Valerie’, música de Amy Winehouse.