Foi assim a emocionante homenagem da princesa Charlotte à sua avó Lady Di que ninguém notou

A princesa Charlotte, filha do príncipe William e Kate Middleton, ainda não atingiu a maioridade e já se destaca como uma das jovens mais proeminentes das famílias reais devido ao estilo que mantém aos nove anos.

Embora a pequena não será a futura herdeira da coroa por ser mais nova que seu irmão George, a verdade é que ela já possui um arsenal de joias e uma fortuna que não vem apenas de seus pais e avós, mas também de sua imagem ao ser modelo de diferentes casas de moda das quais desfila seus looks.

Embora, à semelhança de sua mãe, Charlotte tenha se mantido afastada da vida pública enquanto Kate luta contra o câncer, sua mais recente aparição no Trooping the Colour 2024 causou grande sensação.

A homenagem da princesa Charlotte à sua avó Lady Di

A princesa Charlotte tem sido comparada várias vezes com as mulheres da família real, pois herdou a beleza de sua mãe e de sua avó Lady Di, assim como a personalidade da rainha Elizabeth II, ao manter-se firme em todos os protocolos reais aos quais comparece.

Embora a princesa Diana não esteja mais fisicamente presente, seus filhos e netos ainda mantêm vivo seu legado e durante o Trooping the Colour 2024, Charlotte se encarregou de homenageá-la.

A filha dos futuros reis da Inglaterra pôde ser vista no balcão do Palácio Real usando um elegante traje de inspiração náutica, em tom azul-marinho, que incluía detalhes brancos contrastantes nas áreas do decote, cintura e punhos.

Embora inicialmente tenha passado despercebido, a verdade é que a pequena evocou o estilo característico de sua falecida avó, Diana, sendo as roupas náuticas as favoritas da falecida princesa do povo.

Durante a década de 80, Lady Di exibiu vários trajes de marinheiro em suas aparições; um deles foi o que ela usou ao posar ao lado do (na época) príncipe Charles e da rainha Elizabeth II depois que o Conselho Privado sancionou seu casamento.

Nas imagens daquele evento, pode-se ver Diana com um vestido similar, com decote em V, decorado com detalhes brancos, a única diferença notável entre ambos os looks é a cor do laço no pescoço.